Резкого повышения цен на лекарства в Нижегородской области не ожидается Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Резкого повышения цен на лекарства в Нижегородской области не ожидается. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения России и Росздравнадзоре.

Согласно информации, в настоящее время ни один из иностранных производителей не покинул российский рынок или не остановил локальное производство. Помимо этого, в регионах созданы резервы лекарств для больниц и поликлиник.

По прогнозам экспертов, угроза прекращения производства лекарственных препаратов или срыва поставок в РФ отсутствует. При этом достаточные объёмы производства и поставок препаратов первой необходимости гарантируют жителям отсутствие дефицита, что исключает необходимость в приобретении больших запасов лекарств.

Так, например, генеральный директор RP Canon Medical Systems (мировой лидер в производстве медицинского оборудования) Денис Чередниченко сообщил, что все оборудование продолжит поставляться в Россию. В том числе, компьютерные томографы, рентгены, оборудование для лучевой диагностики и др.

Глава представительства Astellas (Япония) Виктор Феркович в свою очередь рассказал, что компания продолжит поставлять на российский рынок препараты, используемые для лечения онкологии, сахарного диабета, урологии и других важных терапевтических направлений.

Ранее Минпромторг РФ сообщил о годовом запасе лекарств в стране.

Губернатор региона Глеб Никитин внес поправки в областной бюджет об увеличении расходов на медицину. В частности, 500 млн рублей будет дополнительно направлено на лекарства для льготных категорий граждан. Более 350 миллионов - на приобретение машин скорой помощи.