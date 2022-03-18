Теплоэнерго
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
21 марта 2022 15:15  [80] Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила Uniqlo, ZARA и H&M о недопустимости нарушения трудового законодательства
21 марта 2022 15:10  [78] ВТБ отработал свыше 7 млн обращений клиентов в контакт-центре и чат-боте
21 марта 2022 14:41  [112] Telegram стал самым популярным мессенджером в России
21 марта 2022 13:33  [145] Евгений Люлин поздравил сотрудников завода "Сокол" с юбилеем предприятия
21 марта 2022 13:10  [233] ВТБ запускает новый вклад на три месяца
21 марта 2022 12:54  [204] Нижегородский завод "Красное Сормово" спустит на воду первый в России краболов
21 марта 2022 11:36  [166] ВТБ удвоил выдачу цифровых карт
20 марта 2022 11:26  [485] Бактерицидный рециркулятор производства АПЗ стал дипломатом конкурса "100 лучших товаров России"
19 марта 2022 10:31  [608] Лучшие подразделения АПЗ определены на заводе
18 марта 2022 18:02  [651] Расширение производства запланировано на нижегородской обойной фабрике
Бизнес

Telegram стал самым популярным мессенджером в России

21 марта 2022 14:41  [112] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Telegram стал самым популярным мессенджером в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами МегаФона.

Согласно информации, в марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошёл WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране. Сервис начал активно расти с 24 февраля.

За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.

Доля WhatsApp сократилась с 48% до 32%, теперь он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber также снизилась: с 5% до 4%.

Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня – там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

В Нижегородской области ситуация схожая с федеральной: за первую половину марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 60% до 73% (по сравнению с аналогичным периодом февраля). Доля WhatsApp сократилась с 21% до 14%, доля Viber – с 18% до 12%. Общий объем трафика в мессенджерах в регионе вырос на 58%.

Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp – 26 Мб, Viber – 8 Мб.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph