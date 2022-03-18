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Бизнес

Глеб Никитин проведет встречу с нижегородскими предпринимателями 24 марта

24 марта 2022 10:26  [75] Бизнес
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин проведет встречу с нижегородскими предпринимателями 24 марта. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, встреча пройдет 24 марта в 14:00.

Предприниматели смогут задать свои вопросы главе региона. Кроме того, будут озвучены ход отработки вопросов с предыдущих встреч и меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Модератором встречи выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

По словам Глеба Никитина, в текущих условиях прямой контакт с бизнесом становится особенно необходимым.

"Последний месяц мы и так все время на связи, вместе работали над планом поддержки экономики. Сейчас важно пообщаться лицом к лицу, подробно обсудить ситуацию по отраслям. Жду от коллег вопросов по самым разным направлениям, правительство региона готово оперативно подключаться к решению как системных, так и точечных задач", - сказал губернатор Нижегородской области.

В ходе встречи будет работать центр обработки сообщений, в который поступят вопросы предпринимателей. Вопросы можно будет направить по ссылке.

Прямая трансляция будет доступна сайте информационного агентства "Время Н" и в соцсети "ВКонтакте" на официальной странице губернатора Глеба Никитина.

Также просмотр прямой трансляции и возможность задать вопросы в формате онлайн доступны на сайте поддержки предпринимательства "Мой бизнес".

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Теги:
Глеб Никитин Предприниматели
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