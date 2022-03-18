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Бизнес

ВТБ привлек 600 тысяч новых вкладчиков с начала 2022 года

24 марта 2022 10:57  [1] Бизнес

Вклады и накопительные счета в ВТБ с начала года открыли более 2 млн человек, из которых 600 тысяч впервые оформили сберегательный продукт в банке.

Как сообщает пресс-служба банка, основной прирост клиентской базы пришелся на март – период действия рекордно высоких ставок по сберегательным продуктам.

Из числа клиентов, впервые разместивших средства на классические сберегательные продукты банка, 160 тыс. человек открыли вклады, а 440 тыс. – накопительные счета. При этом более 80% новых накопительных счетов пользователи размещали онлайн. На сегодняшний день свои сбережения доверяют ВТБ уже 4,7 млн клиентов.

Пик спроса на классические сбережения пришелся на первую половину марта, после существенного повышения ключевой ставки ЦБ РФ и пропорционального роста ставок по сберегательным продуктам. В первые недели марта количество заключенных договоров по ним в 6 раз превысило показатели аналогичного периода прошлого года, а средний чек остался на прежнем уровне.

Сейчас в ВТБ в среднем открывается порядка 70-80 тыс. новых вкладов и накопительных счетов ежедневно. Большой интерес вызвал новый вклад в юанях, запущенный 9 марта, на который клиенты уже разместили порядка 1 млрд юаней.

Сегодня клиентам ВТБ доступен ряд вкладов как с опциями пополнения и частичного снятия, так и без них. Например, свои средства можно разместить под 18% годовых в рамках трехмесячного безопционального вклада "Первый". Ставка по полугодовому вкладу "Новое время" составляет 16% годовых. Для гибкого размещения средств на три месяца ВТБ запустил новый вклад "Управляемый", который предполагает возможность пополнения и частичного снятия в пределах неснижаемого остатка. Ставка по вкладу варьируется от 15 до 17% годовых. При этом ВТБ сохраняет повышенную ставку по накопительному счету "Сейф", который позволяет всегда держать свои средства «под рукой». Базовая ставка по нему составляет 21% годовых.

Эксперты ВТБ прогнозируют, что в краткосрочной перспективе фокус внимания клиентов останется на вкладах и накопительных счетах, при этом для диверсификации активов будут использоваться также предложения банков в драгоценных металлах – как в физической, так и в обезличенной формах.

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Теги:
Банки ВТБ
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