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Общество

Прием заявлений на зачисление в первый класс в Нижегородской области начнется 1 апреля 2022 года

26 марта 2022 13:57  [76] Общество

Прием заявлений в первые классы в Нижегородской области начнется 1 апреля 2022 года. Зачисление будущих первоклашек будет проходить в два этапа, сообщает министерство образования региона.

С 1 апреля до 30 июня включительно будут приниматься заявления от родителей детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право на зачисление.

С 6 июля до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, принимаются заявления от родителей детей, не проживающих на закрепленной за школой территории. В этот период можно подать заявления в школы на других микроучастках. Причем, в соответствии с законодательством, отказ в приеме в муниципальную образовательную организацию может быть обоснован только отсутствием в ней свободных мест.

Заявление на зачисление ребенка в 1 класс можно подать лично в школу, через почту заказным письмом с уведомлением о вручении, а также через портал образовательных услуг Нижегородской области: https://portal.gounn.ru.

Прием детей на обучение в первый класс нижегородских школ по программам начального, основного и среднего общего образования проводится в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. №458.

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Теги:
Дети Образование Школы
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