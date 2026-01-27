В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 января 2026 13:15Станцию снеготаяния в Московском районе хотят достроить, несмотря ни на что
27 января 2026 12:58Объявлены тендеры на строительство новых школ в Чкаловске и Лыскове
27 января 2026 12:23Дзержинский водоканал извинился перед горожанами за серию аварий на сетях
27 января 2026 12:13Данные о 4700 населенных пунктах Нижегородской области внесены в ЕГРН
27 января 2026 12:10Почти 1,5 млн нижегородцев прошли профилактические медицинские мероприятия за год
27 января 2026 11:43Названа самая популярная свадебная дата у нижегородцев в 2026 году
27 января 2026 11:27Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
27 января 2026 11:11ЗСНО отложило инициативу Сарова о расширении льгот по транспортному налогу
27 января 2026 11:06Более 2,7 тысячи валидаторов установили в нижегородских автобусах
27 января 2026 11:03АО "Транснефть – Верхняя Волга" оказало поддержку участникам СВО 
Общество

Станцию снеготаяния в Московском районе хотят достроить, несмотря ни на что

27 января 2026 13:15 Общество
Станцию снеготаяния в Московском районе хотят достроить, несмотря ни на что

Станцию снеготаяния в Московском районе планируют достроить, несмотря на расторжение концессии. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии 20 января.

Заммэра Нижнего Новгорода Антон Максимов подтвердил, что концессия на строительство станции снеготаяния в Московском районе расторгнута по решению суда. Вместе с тем, добавил он, город планирует достроить и ввести данный объект в эксплуатацию.

Кроме того, по словам Максимова, в настоящее время готовится проектная документация на создание аналогичных объектов в Автозаводском и Ленинском районах.

"Мы ввели станции снеготаяния в Нижегородском и Советском районах, они работают. Что касается временных площадок под складирование снега, то они нужны. 99,9% российских городов их используют. Если не вывозить снег с улиц, то наступит транспортный коллапс", - подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза отклонила проект станции снеготаяния в Кстовском районе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Снег Экология
Поделиться:
Новости по теме
27 января 2026 09:19Чиновников и студентов привлекут к уборке снега в Нижнем Новгороде
26 января 2026 13:00Более 70 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде в ближайшие дни
20 января 2026 13:45Составлен антирейтинг районов Нижнего Новгорода по уборке снега
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных