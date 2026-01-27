Станцию снеготаяния в Московском районе хотят достроить, несмотря ни на что

Станцию снеготаяния в Московском районе планируют достроить, несмотря на расторжение концессии. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии 20 января.
Заммэра Нижнего Новгорода Антон Максимов подтвердил, что концессия на строительство станции снеготаяния в Московском районе расторгнута по решению суда. Вместе с тем, добавил он, город планирует достроить и ввести данный объект в эксплуатацию.
Кроме того, по словам Максимова, в настоящее время готовится проектная документация на создание аналогичных объектов в Автозаводском и Ленинском районах.
"Мы ввели станции снеготаяния в Нижегородском и Советском районах, они работают. Что касается временных площадок под складирование снега, то они нужны. 99,9% российских городов их используют. Если не вывозить снег с улиц, то наступит транспортный коллапс", - подчеркнул чиновник.
Ранее сообщалось, что госэкспертиза отклонила проект станции снеготаяния в Кстовском районе.
