Жительница Бора Ксения Алешина вошла в число победителей конкурса "Пробуждая сердца"

Жюри творческого конкурса памяти народного артиста СССР Василия Ланового "Пробуждая сердца" определило победителей.
Организатором конкурса является Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
На конкурс в общей сложности поступило 10 тысяч заявок с разных регионов РФ и более чем из 20 стран мира.
Жюри выбрало 24 победителя, в этом списке – 20-летняя жительница города Бор Нижегородской области Ксения Алешина.
Победители конкурса получат приглашения в российскую столицу. 29 марта для них будет организован поход в театр им. Евгения Вахтангова, где служил Василий Лановой.
30 марта в Музее Победы пройдет торжественная церемония награждения.
Свое участие в мероприятии уже подтвердили многие российские звезды, среди них народные артисты РФ Ирина Купченко, Михаил Ножкин, Дмитрий Певцов, Эдгард Запашный и многие другие.
По сведениям организатора конкурса, все авторы поданных заявок, соответствующих тематике конкурса, получат сертификаты участников – их можно будет скачать в личных кабинетах конкурсантов после 5 апреля.
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