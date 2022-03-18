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Николай Упирвицкий: "Диалог бизнеса и власти позволяет вместе развивать экономику и преодолевать сложности"

27 марта 2022 16:32  [34] Бизнес

Итоги встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с предпринимателями "Вопросы бизнеса. Открытый диалог" прокомментировал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Николай Упирвицкий.

"Встречи с представителями бизнеса всегда были очень важны для органов власти. Прямое общение, диалог, когда звучат самые разные вопросы, помогают точнее реагировать и определять меры поддержки, позволяет власти и бизнесу настроиться на одну волну и вместе работать над развитием экономики и преодолевать сложности. Последние события с введением ограничений в отношении России делают эти встречи еще более важными, значимыми и актуальными", - подчеркнул он.

Николай Упирвицкий отметил, что сегодня перед бизнесом стоит задача - не поддаваться панике, продолжать спокойно работать.

"А региональные власти сделают все для этого. Предусмотрены дополнительные меры поддержки, которые помогут нивелировать негативные последствия введенных санкций и позволят нашему бизнесу использовать этот момент для дальнейшего движения и роста", - сказал Николай Упирвицкий.

Напомним, 24 марта на "Нижегородской ярмарке" состоялась встреча главы региона с представителями бизнеса.

Ранее Глеб Никитин утвердил план поддержки региональной экономики. Мероприятия регионального плана структурированы по восьми блокам, касающимся поддержки субъектов МСП, системообразующих организаций, отраслевых мер, диверсификации экспорта, социальной поддержки, в том числе на рынке труда и в части стабилизации ситуации с ценами, в сфере поддержки инвестиций.

Всего в рамках плана будет реализовано более 40 мероприятий. На эти цели планируется направить около 3 млрд рублей.

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Теги:
бизнес Глеб Никитин
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