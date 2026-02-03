Концессию планируют заключить для укрепления берега Гребного канала

Фото:
Власти Нижегородской области планируют заключить концессию на проведение берегоукрепительных работ на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Проект включен в перечень концессионных соглашений, запланированных к заключению в 2026 году.
Речь идет о создании гидротехнического сооружения протяженностью не менее 1 500 метров на участке правого берега Волги — от дома №321 в Слободе Печеры до дома №533 в Слободе Подновье. Инвестиции в проект оцениваются в более чем 4,5 млрд рублей. Предполагаемый срок реализации составит до 36 месяцев с момента подписания концессионного соглашения.
Ранее сообщалось, что проект строительства набережной Гребного канала не прошел государственную экспертизу. Документ касался как раз берегоукрепления и возведения постоянного гидротехнического сооружения III класса.
Набережная входит в зону комплексного развития территории, утвержденную правительством Нижегородской области площадью 14,7 гектара. Застройщиком выступает ООО "Специализированный застройщик "Берег", входящее в девелоперскую группу GloraX.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+