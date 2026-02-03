Концессию планируют заключить для укрепления берега Гребного канала Экономика

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижегородской области планируют заключить концессию на проведение берегоукрепительных работ на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Проект включен в перечень концессионных соглашений, запланированных к заключению в 2026 году.

Речь идет о создании гидротехнического сооружения протяженностью не менее 1 500 метров на участке правого берега Волги — от дома №321 в Слободе Печеры до дома №533 в Слободе Подновье. Инвестиции в проект оцениваются в более чем 4,5 млрд рублей. Предполагаемый срок реализации составит до 36 месяцев с момента подписания концессионного соглашения.



Ранее сообщалось, что проект строительства набережной Гребного канала не прошел государственную экспертизу. Документ касался как раз берегоукрепления и возведения постоянного гидротехнического сооружения III класса.

Набережная входит в зону комплексного развития территории, утвержденную правительством Нижегородской области площадью 14,7 гектара. Застройщиком выступает ООО "Специализированный застройщик "Берег", входящее в девелоперскую группу GloraX.