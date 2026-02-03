Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Последние новости рубрики Экономика
03 февраля 2026 07:06Концессию планируют заключить для укрепления берега Гребного канала
02 февраля 2026 19:33Цифровую платформу управления транспортом хотят создать в Нижегородской области
02 февраля 2026 19:14Участки под инвестпроекты на 277 млн рублей одобрили в Нижегородской области
02 февраля 2026 17:48Спортивный лагерь за 85,2 млн рублей планируют построить на Гребном канале
02 февраля 2026 17:13Инвестор расширит проект гостиничного комплекса на Печерских песках
02 февраля 2026 15:46Строительство центра "Нижний экспо" включили в план концессий на 2026 год
02 февраля 2026 15:21ВТБ и НИУ ВШЭ: российский бизнес закладывает фундамент для будущего роста
02 февраля 2026 14:44Электросетевая компания из Нижнего Новгорода стала участником проекта "Производительность труда"
02 февраля 2026 14:43Два обхода и дублер проспекта Ленина подорожали на 103,5 млрд рублей
02 февраля 2026 13:54ВТБ и НИУ ВШЭ: фондовый рынок сохраняет потенциал роста
Экономика

Концессию планируют заключить для укрепления берега Гребного канала

03 февраля 2026 07:06 Экономика
Концессию планируют заключить для укрепления берега Гребного канала

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижегородской области планируют заключить концессию на проведение берегоукрепительных работ на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Проект включен в перечень концессионных соглашений, запланированных к заключению в 2026 году.

Речь идет о создании гидротехнического сооружения протяженностью не менее 1 500 метров на участке правого берега Волги — от дома №321 в Слободе Печеры до дома №533 в Слободе Подновье. Инвестиции в проект оцениваются в более чем 4,5 млрд рублей. Предполагаемый срок реализации составит до 36 месяцев с момента подписания концессионного соглашения.

Ранее сообщалось, что проект строительства набережной Гребного канала не прошел государственную экспертизу. Документ касался как раз берегоукрепления и возведения постоянного гидротехнического сооружения III класса.

Набережная входит в зону комплексного развития территории, утвержденную правительством Нижегородской области площадью 14,7 гектара. Застройщиком выступает ООО "Специализированный застройщик "Берег", входящее в девелоперскую группу GloraX.

Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
