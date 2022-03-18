Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2022 16:04  [82] Вадим Булавинов провел прием граждан в Нижнем Новгороде по вопросам ЖКХ
28 марта 2022 16:04  [75] Траектории трудоустройства с учетом потребностей регионального бизнеса формирует центр карьеры ННГУ
28 марта 2022 15:16  [110] Нижегородская госинспекция труда оштрафовала "Теплосети" за тяжелую травму слесаря
28 марта 2022 15:04  [134] Тридцать общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году
28 марта 2022 14:58  [113] Более 2200 заявок уже поступило на форум "Сильные идеи для нового времени"
28 марта 2022 14:20  [165] Менее 800 нижегородцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки
28 марта 2022 13:56  [206] Жители Нижнего Новгорода вновь жалуются на запах газа
28 марта 2022 13:29  [130] Более 5 тысяч нижегородцев приняли участие в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ в 2021 году
28 марта 2022 13:22  [193] "Росгосстрах" подтвердил лидерство в страховании жилья и имущества граждан в Нижегородской области
28 марта 2022 12:10  [238] Самоизоляция для беременных в Нижегородской области будет продлена до конца апреля
Общество

Вадим Булавинов провел прием граждан в Нижнем Новгороде по вопросам ЖКХ

28 марта 2022 16:04  [82] Общество

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Вадим Булавинов в рамках партийной Недели приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства провел встречу с жителями, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Обращения нижегородцев касались сферы ЖКХ, изменений транспортной схемы и благоустройства дворовых территорий, а также была поднята проблема незаконной расклейки объявлений в непредназначенных для этого местах.

Нижегородку Валентину Казарину в первую очередь интересовали изменения транспортной схемы Нижнего Новгорода. Она высказала свои предположения об эффективности некоторых маршрутов. В частности, речь зашла про 24-й автобусный маршрут. Вторым наболевшим вопросом стала незаконная расклейка объявлений. Речь шла о листовках, которые расклеиваются в непредназначенных для этого местах и портят внешний облик дворов. По обоим вопросам депутат собрал необходимую информацию и в ближайшее время направит запросы в соответствующие инстанции.

"По транспортным изменениям, которые могут происходить, нужно опираться, конечно же, на мнение жителей. Если по какому-то маршруту обращений много, значит это для людей действительно важно и нужно к их мнению прислушиваться. Что касается незаконных рекламных объявлений – это реальная проблема для нижегородцев. Ко мне с этим вопросом постоянно обращаются. Где-то получается устранить такую рекламу силами административно-технической инспекции. Но даже там, где такие объявления снимают, через день-два, к сожалению, появляются новые. Где-то нужно подключать органы правопорядка", - рассказал Вадим Булавинов.

Представители ТСН "Престиж" Кирилл Лупанов и Александр Шишкин занимаются вопросами благоустройства и содержания одного из домов Канавинского района. Активные молодые люди уже делают успехи в управлении многоквартирным домом, получают положительные отзывы от жителей. Они предоставили свое видение по возможным изменениям программы благоустройства дворовых территорий, которая проходит уже несколько лет на территории региона. К решению этого вопроса Вадим Булавинов обещал подключиться. Уже в ближайшее время запланированы консультации и помощь в реализации инициативы.

Всего на приеме подняли более 10 вопросов, большая часть из которых была связана с темами благоустройства и ЖКХ. Все обращения будут обработаны и уже в ближайшие дни поступят в работу.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Депутаты Единая Россия Прием граждан
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph