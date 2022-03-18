Вадим Булавинов провел прием граждан в Нижнем Новгороде по вопросам ЖКХ Общество

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Вадим Булавинов в рамках партийной Недели приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства провел встречу с жителями, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Обращения нижегородцев касались сферы ЖКХ, изменений транспортной схемы и благоустройства дворовых территорий, а также была поднята проблема незаконной расклейки объявлений в непредназначенных для этого местах.

Нижегородку Валентину Казарину в первую очередь интересовали изменения транспортной схемы Нижнего Новгорода. Она высказала свои предположения об эффективности некоторых маршрутов. В частности, речь зашла про 24-й автобусный маршрут. Вторым наболевшим вопросом стала незаконная расклейка объявлений. Речь шла о листовках, которые расклеиваются в непредназначенных для этого местах и портят внешний облик дворов. По обоим вопросам депутат собрал необходимую информацию и в ближайшее время направит запросы в соответствующие инстанции.

"По транспортным изменениям, которые могут происходить, нужно опираться, конечно же, на мнение жителей. Если по какому-то маршруту обращений много, значит это для людей действительно важно и нужно к их мнению прислушиваться. Что касается незаконных рекламных объявлений – это реальная проблема для нижегородцев. Ко мне с этим вопросом постоянно обращаются. Где-то получается устранить такую рекламу силами административно-технической инспекции. Но даже там, где такие объявления снимают, через день-два, к сожалению, появляются новые. Где-то нужно подключать органы правопорядка", - рассказал Вадим Булавинов.

Представители ТСН "Престиж" Кирилл Лупанов и Александр Шишкин занимаются вопросами благоустройства и содержания одного из домов Канавинского района. Активные молодые люди уже делают успехи в управлении многоквартирным домом, получают положительные отзывы от жителей. Они предоставили свое видение по возможным изменениям программы благоустройства дворовых территорий, которая проходит уже несколько лет на территории региона. К решению этого вопроса Вадим Булавинов обещал подключиться. Уже в ближайшее время запланированы консультации и помощь в реализации инициативы.

Всего на приеме подняли более 10 вопросов, большая часть из которых была связана с темами благоустройства и ЖКХ. Все обращения будут обработаны и уже в ближайшие дни поступят в работу.