У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 января 2026 09:12Заслуженный учитель России Светлана Сейфи умерла в Нижнем Новгороде
21 января 2026 09:00Почти 2 тысячи самокатов изъяли в Нижнем Новгороде за неправильную парковку
21 января 2026 08:00Нижегородских перевозчиков оштрафовали на 2,9 млн рублей за год
21 января 2026 07:00Самовольно построенные гаражи снесут на Автозаводе
20 января 2026 18:40T2 и "Солар" запустили автоматический мониторинг утечек персональных данных
20 января 2026 18:36Адвокаты назвали действенные способы защиты заёмщика от коллекторов в суде
20 января 2026 18:10Нижегородцы могут выиграть путевку в санаторий, пройдя диспансеризацию
20 января 2026 17:40Сергей Акифьев: "Хочу внести посильный вклад в развитие родного региона"
20 января 2026 17:38Мероприятия к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда проходят в нижегородских школах
20 января 2026 17:22В Чкаловске открылся пятый в регионе центр наставничества для подростков "Хулиганодом"
Общество

Заслуженный учитель России Светлана Сейфи умерла в Нижнем Новгороде

21 января 2026 09:12 Общество
Заслуженный учитель России Светлана Сейфи умерла в Нижнем Новгороде

Фото: МБОУ "Школа № 66"

20 января на 88-м году жизни скончалась легендарный педагог и заслуженный учитель России Светлана Талгатовна Сейфи. Об этом сообщили в группе МБОУ "Школа № 66" Нижнего Новгорода в "Вконтакте", где она проработала более шести десятилетий.

Светлана Талгатовна начала преподавательскую деятельность в 1961 году, сразу после окончания университета. С тех пор вся её профессиональная жизнь была связана с одной школой. Она преподавала русский язык и литературу, став для сотен учеников не просто учителем, а настоящим наставником и вдохновителем.

За 62 года работы Светлана Сейфи разработала собственные методики, помогавшие раскрывать способности учеников и формировать у них любовь к знаниям. Многие её воспитанники добились серьезных успехов в самых разных сферах, благодаря её поддержке и вниманию.

Особое место в её педагогической деятельности занимала тема космоса. Она активно использовала её как средство патриотического воспитания, за что была удостоена наград от Федерального космического агентства, Ассоциации музеев космонавтики России и Федерации космонавтики России.

За свою многолетнюю работу Светлана Сейфи была удостоена звания заслуженного учителя РФ, награждена знаком "Отличник народного просвещения" (дважды — в 1971 и 1984 годах), Почётным дипломом губернатора и Почётной грамотой Законодательного собрания Нижегородской области.

"Но самое важное наследие, оставленное Светланой Талгатовной, — это души тех, кого она учила любить слово, уважать знания и стремиться к открытиям. Тысячи выпускников хранят теплые воспоминания о своем учителе, чей образ навсегда запечатлен в сердцах", — отметили в школе.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Светланы Талгатовны. 

Ранее сообщалось, что 17 января в Нижнем Новгороде простились с анестезиологом НОДКБ Дмитрием Тимофеевым.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Некролог Учитель Школы
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2026 10:54Актер Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет
12 января 2026 17:39Прощание с профессором ННГУ Вадимом Соболевым пройдет 13 января
05 января 2026 18:50Ученый-нейрофизиолог ПИМУ Михаил Воловик скончался 67-м году жизни
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных