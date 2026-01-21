Заслуженный учитель России Светлана Сейфи умерла в Нижнем Новгороде Общество

Фото: МБОУ "Школа № 66"

20 января на 88-м году жизни скончалась легендарный педагог и заслуженный учитель России Светлана Талгатовна Сейфи. Об этом сообщили в группе МБОУ "Школа № 66" Нижнего Новгорода в "Вконтакте", где она проработала более шести десятилетий.

Светлана Талгатовна начала преподавательскую деятельность в 1961 году, сразу после окончания университета. С тех пор вся её профессиональная жизнь была связана с одной школой. Она преподавала русский язык и литературу, став для сотен учеников не просто учителем, а настоящим наставником и вдохновителем.

За 62 года работы Светлана Сейфи разработала собственные методики, помогавшие раскрывать способности учеников и формировать у них любовь к знаниям. Многие её воспитанники добились серьезных успехов в самых разных сферах, благодаря её поддержке и вниманию.

Особое место в её педагогической деятельности занимала тема космоса. Она активно использовала её как средство патриотического воспитания, за что была удостоена наград от Федерального космического агентства, Ассоциации музеев космонавтики России и Федерации космонавтики России.

За свою многолетнюю работу Светлана Сейфи была удостоена звания заслуженного учителя РФ, награждена знаком "Отличник народного просвещения" (дважды — в 1971 и 1984 годах), Почётным дипломом губернатора и Почётной грамотой Законодательного собрания Нижегородской области.

"Но самое важное наследие, оставленное Светланой Талгатовной, — это души тех, кого она учила любить слово, уважать знания и стремиться к открытиям. Тысячи выпускников хранят теплые воспоминания о своем учителе, чей образ навсегда запечатлен в сердцах", — отметили в школе.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Светланы Талгатовны.

