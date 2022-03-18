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Бизнес

ОМК поставила нестандартные узлы запорной арматуры для нефтепровода "ВСТО"

28 марта 2022 16:13  [76] Бизнес

Фото: архив ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) поставила два нестандартных узла запорной арматуры для участка нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан". Это новое для компании оборудование было изготовлено с использованием трубной продукции выксунского завода ОМК (Нижегородская область) на челябинском заводе ОМК "Трубодеталь".

По запросу заказчика были обеспечены дополнительные требования по минимальной величине предела текучести отводов, входящих в состав узла. Это гарантировало повышенные прочностные характеристики узла и устойчивость к высоким температурам. Оборудование покрыли пенополиуретановым покрытием двух видов. Причем на заводе нанесли теплоизоляцию на узел сложной конструкции в сборке, что потребовало дополнительных усилий. Кроме этого, впервые на одном узле совместили разные типы оболочек: оцинкованную – для надземной прокладки и металлополимерную (стальную с покрытием) – для подземной прокладки. Весь цикл производства инспектировали представители компании заказчика.

"Наличие собственной инженерно-технической школы позволяет нам выполнять заказы под потребности клиента. А синергия двух предприятий ОМК обеспечивает высокое качество продукции и контроль издержек на всех этапах производства. В данном случае мы освоили новую для нас продукцию узлы запорной арматуры сложной нетиповой конструкции. При чем поставили заказ в уже собранном виде, чтобы облегчить дальнейший монтаж для нашего партнера", - отметил управляющий директор челябинского завода ОМК Александр Ващенко.

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Теги:
ОМК
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