Нижегородский минфин спрогнозировал профицит бюджета с 2031 года Экономика

Министерство финансов Нижегородской области 19 февраля 2026 года представило проект долгосрочного бюджетного прогноза до 2042 года. Согласно документу, дефицит бюджета сохранится до 2031 года, после чего планируется достижение профицита.

Размер дефицита бюджета будет последовательно сокращаться: с 67,5 млрд рублей в 2025 году до 29,6 млрд рублей в 2026 году. В 2030 году дефицит снизится до 3,3 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области за пятилетний период возрастут в 1,3 раза и достигнут 543,9 млрд рублей к 2030 году. При этом государственный долг региона увеличится пропорционально до 260,6 млрд рублей, а расходы на его обслуживание вырастут в 2,6 раза и составят 17,9 млрд рублей.

Минфин также отмечает, что одной из проблем для субъектов РФ остается вопрос установления налоговых льгот на федеральном уровне, что приводит к снижению доходной части региональных и местных бюджетов, которые не компенсируются за счет федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области рассмотрели меры поддержки для устойчивого социально-экономического развития региона. Кроме того, губернатор Глеб Никитин заявлял, что экономика Нижегородской области находится на подъеме 5-й год подряд.