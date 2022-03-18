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Культура и отдых

Спектакль "Сон в летнюю ночь" покажут в день юбилея нижегородского театра "Комедiя"

29 марта 2022 12:35  [47] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Спектакль "Сон в летнюю ночь" покажут в день юбилея нижегородского театра "Комедiя". Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Согласно информации, спектакль Валерия Беляковича по комедии Уильяма Шекспира показывают на сцене театра с 2000 года.

"Спектакль, который сохраняется более 20 лет, который стал "визитной карточкой" театра. Он был на гастролях в разных городах России и всегда был принят с большим успехом. Несколько поколений актером сменилось в этом спектакле в разных ролях, но есть и те, кто выходил на сцену в день премьеры", - отмечается в сообщении организаторов.

Отмечается, что 1 апреля, в юбилейный вечер, на сцене соберутся исполнители, которые играли в нем в разные годы. Спектакль пройдет при участии актеров друзей "Комедiи" из московского "Театра на Юго-западе". На поклон на сцену выйдут актеры театра "Комедiя", которые когда-либо играли в спектакле.

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