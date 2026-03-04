Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
04 марта 2026 11:47 Культура и отдых
Нижегородская область проведет более 130 мероприятий в Год единства народов

В Нижегородской области в рамках Года единства народов России запланировано более 130 тематических мероприятий. Об этом сообщили в региональном правительстве.

3 марта в национальном центре "Россия" (Москва) прошло первое заседание организационного комитета по проведению Года единства народов России. Встреча состоялась при участии сопредседателей оргкомитета — первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. В заседании также участвовали руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители госкорпораций, учреждений культуры и средств массовой информации.

Открывая заседание, Сергей Кириенко подчеркнул значение тематического года. "Год единства народов России — это ответ на попытки противника раскачать нашу страну изнутри, нарушить межнациональное единство, дружбу и партнерские взаимоотношения между традиционными российскими конфессиями", — отметил он.

По словам Кириенко, президент России не раз подчеркивал, что на передовой сегодня вместе сражаются представители разных национальностей, объединенные общей целью — победой, единством и целостностью государства. Он добавил, что за время специальной военной операции представители более ста народов России были награждены высокими боевыми наградами.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что регионам необходимо сформировать собственные планы проведения тематического года на основе федерального.

По ее словам, Год единства народов России рассматривается как пространство для диалога и поддержки общественных инициатив. Особое внимание, как подчеркнула Голикова, уделяется молодежи. Через образовательные проекты, волонтерские программы, культурные обмены, форумы и медиаинициативы планируется транслировать традиционные духовно-нравственные ценности, а также историческое и культурное наследие страны. Важно, чтобы, как отметила она, формировалось "единство языков и смыслов, которые понятны всем гражданам нашей великой страны".

В состав организационного комитета вошел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он стал единственным главой региона в составе оргкомитета. Как отмечается, это подчеркивает роль Нижегородской области в реализации общенациональной инициативы. При этом регион уже подготовил собственный план мероприятий тематического года.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович сообщил, что региональная программа включает более 130 событий различного масштаба.

По его словам, год станет периодом активной просветительской работы, в том числе развития книгоиздания, подготовки новых лекций и образовательных курсов для детей, посвященных теме единства народов.

"Наша главная инициатива в этом году — запуск общенационального конкурса на звание "Столицы Фестиваля единства народов России", — рассказал Олег Беркович. По его словам, этот статус может позволить регионам принимать крупное федеральное мероприятие, которое будет ежегодно проходить в разных субъектах страны.

Концепция регионального плана построена по двум направлениям: укрепление межкультурного взаимодействия народов, проживающих в регионе сегодня, и актуализация исторического наследия 1612 года. Речь идет о роли Нижнего Новгорода как родины народного ополчения Минина и Пожарского и одного из смысловых центров Дня народного единства.

Тематическая повестка года будет интегрирована в крупнейшие имиджевые события региона, включая фестивали INTERVALS (0+), "Столица закатов" (18+), "Приволжская фиеста" (0+) и другие мероприятия. Также запланирована реализация специальных проектов.

Ранее сообщалось, что финальное мероприятие Года единства народов может пройти в Нижнем Новгороде.

Теги:
