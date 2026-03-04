Охранное обязательство утвердили для здания УФСБ на Малой Покровской Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области утвердило охранное обязательство для административного здания на улице Малой Покровской, 1 в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Здание 1937 года постройки, где размещается региональное управление ФСБ, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В реестр памятников оно включено решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 31 августа 1993 года.

Согласно утвержденному обязательству, собственник обязан в течение 36 месяцев со дня подписания документа получить в профильном управлении разрешение на проведение работ по сохранению объекта и выполнить их силами лицензированной организации. Также предусмотрено благоустройство территории в границах памятника и приемка выполненных работ в соответствии с законодательством. В дальнейшем здание должно содержаться в надлежащем состоянии.

Отдельно оговорены условия доступа. Посещение внутренних помещений и территории возможно только в строгом соответствии с инструкцией по охране и обороне объекта. При этом внешний осмотр здания со стороны улицы Малой Покровской открыт без ограничений.

Также утверждено охранное обязательство для соседнего дома № 3 на Малой Покровской. Этот объект культурного наследия регионального значения известен как "Здание, где в 1918–1922 гг. размещалась Нижегородская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем". По нему собственник должен получить разрешение и провести работы по сохранению в течение пяти лет.