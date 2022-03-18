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Общество

YouTube игнорирует требования РКН по удалению экстремистских материалов

05 апреля 2022 12:00  [54] Общество

Роскомнадзор заявил, что ограничительных мер в отношении видеохостинга YouTube не будет, если компания будет выполнять требования российского законодательства.

Однако, YouTube так и оставил заблокированными 36 аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей. Кроме того, компания не отвечает на требования РКН по удалению 10 тысяч экстремистских материалов. Они по-прежнему остаются в свободном доступе.

После этого становится все более очевидно, что видеохостинг продолжает быть инструментом информационный войны. Еще одним доказательством этого стала блокировка ролика "Севастопольского канала", посвященного нацизму на Украине, что фактически является поддержкой экстремизма со стороны YouTube.

Напомним, что еще в марте Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении русскоязычных каналов. С тех пор практически ничего не изменилось, а конструктивный диалог и мягкие меры не принесли результата. 

Россияне уже возмущаются такой политикой иностранной социальной сети. Фейки продолжают распространяться со все большей скоростью, а компания продолжает игнорировать это. 

Не стоит забывать, что компании, работающие на территории России, должны подчиняться ее законам. YouTube неоднократно нарушал российского законодательство. Граждане ждут более жестких мер, прежде всего для защиты населения России.

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Теги:
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