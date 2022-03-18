Пожар в здании ОКН происходит на ул. Ульянова в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Здание ОКН, в котором расположены кафе-бургерная и кофейня, горит в Нижнем Новгороде на улице Ульянова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, в 10:56 поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Ульянова, 4. Предварительная площадь пожара составила 25 кв.м.

На месте работают 40 человек личного состава ГУ МЧС и 10 спецмашин. В 12:06 объявлена ликвидация открытого горения на площади 25 кв.м.

Напомним, дом №4 по улице Ульянова - это Объект культурного наследия регионального значения "Доходный дом крестьянина И.П. Арбекова", построенный в 80-е годы XIX века.

Согласно данным сервиса 2ГИС, сейчас в нём расположены кафе Brat Burgers и кофейня "Зёрна".