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"Росгосстрах" и банк "Открытие": около половины российских автовладельцев хотят сменить машину

18 апреля 2022 15:10  [46] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Росгосстрах" и банк "Открытие": около половины российских автовладельцев хотят сменить машину. Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного компанией "Росгосстрах" в партнерстве с банком "Открытие".

Согласно информации, около половины автовладельцев в нашей стране планируют сменить машину, причем 32% намерены приобрести вместо имеющегося новый автомобиль, а 21% — подержанный.

Примечательно, что только 23% российских автовладельцев заявили, что нынешние потрясения на авторынке никак не отразились на их намерении обновить средство передвижения. Остальным пришлось в той или иной степени корректировать планы приобретения автомобиля. 29% опрошенных все так же четко настроены на покупку, но теперь для реализации этого плана им потребуется кредит или заем. 28% уже рассматривают покупку не новой машины, а подержанной. 15% вынуждены отказаться от планов приобретения иномарки в пользу продукции отечественного автопрома. 4% автомобилистов рассказали, что планировали обновление на более поздний срок, но при нынешних темпах роста цен на автомобильном рынке вынуждены торопиться с покупкой.

Опрос показывает, что три самых распространенных причины, влияющих на решение сменить автомобиль, — это его "возраст" (34%), недостаточная вместительность (20%) и большой пробег (16%). Причем от "возраста" нынешней машины зависит и выбор в пользу новой или подержанной на смену. Значимо выше доля тех, кто рассматривает покупку нового автомобиля, среди респондентов, владеющих машиной от 1 года до 3 лет и от 4 до 7 лет (43% и 42% соответственно). Среди тех, кто имеет автомобиль со сроком эксплуатации более 7 лет, максимальная доля собирающихся покупать машину с пробегом (27%).

Не менее важным фактором при этом выборе является и доход: вполне предсказуемо максимальная доля тех, кто рассматривает только новые автомобили, оказалась среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. рублей на члена семьи в месяц — больше половины из них не собирается искать замену на вторичном рынке. Уровень семейного дохода обуславливает и стоимость, за которую люди готовы приобретать автомобиль — чем он выше, тем дороже и категория, в которой ищется машина. В целом же 31% автомобилистов рассматривают машины в ценовой категории от 500 тыс. до 1 млн рублей, 21% — от 1 млн до 1,5 млн рублей, и 17% — от 1,5 млн до 2 млн рублей. О покупке автомобиля стоимостью свыше 4 млн рублей, думает только 3% опрошенных.

При этом воспользоваться кредитом на покупку машины планируют 30% опрошенных, 32% респондентов рассчитывают, что им хватит собственных сбережений, а 36% хотят использовать средства от продажи нынешнего автомобиля.

Исследование показало, что вопрос финансовой защиты вложений в свой новый автомобиль как минимум у половины россиян явно не относится к числу первоочередных. 34% опрошенных заявили, что не готовы страховать машину по каско, еще 16% сообщили, что сделают это только при обязательном требовании банка при предоставлении кредита. Всегда страхуют или готовы страховать автомобиль по полному пакету рисков и без франшиз только 17% опрошенных. Еще 30% автомобилистов выбирают программы страхования с ограниченным покрытием — либо по набору рисков, либо с франшизой.

Такое отношение к добровольному автострахованию можно объяснить в том числе и тем, что 54% опрошенных заявили, что никогда не попадали в дорожно-транспортное происшествие. Из тех же, кто в аварии побывал, только 14% возместили полученный ущерб по полисам каско, 61% обращались к страховщикам, а 26% ответили, что не имеют опыта получения страховой выплаты — то есть, скорее всего, ремонтировались на собственные средства.

"Тех, кто чинится после различных происшествий, что называется, на свои, среди автомобилистов довольно много, — подтверждает и директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Асташкина. — Статистика наших выплат по каско в 2019-2021 гг. показывает, что первом месте по распространенности страховых случаев — ДТП с участием двух или более автомобилей (от 28% до 31%), затем повреждение остекления (23%-26%), наезд на препятствие (19-20%), противоправные действия третьих лиц (7-10%), повреждения, нанесенные неустановленным транспортным средством (7-8%), падение различных предметов (6-7%). И получается, что без полиса добровольного автострахования только после "классических" аварий клиенты смогли бы рассчитывать на выплаты по "автогражданке" — если, конечно, ДТП произошло не по их вине, а у виновника имелся действующий полис ОСАГО".

По словам Ольги Асташкиной, в ситуации неуклонного повышения цен и расширяющегося дефицита новых машин на российском рынке, купленный сегодня полис каско для автомобилиста становится финансовой защитой не только вложений в машину, но и одним из способов подстраховаться от инфляционных и валютных рисков. Если, конечно, в договоре обозначена актуальная стоимость автомобиля. Тогда в случае угона (а такой риск становится все более актуальным) или конструктивной гибели автомобиля его владелец сможет получить возмещение, позволяющее приобрести машину взамен утерянной.

* Репрезентативный опрос по всероссийской выборке 1890 респондентов (при доверительной вероятности 97% погрешность не превышает ±2,51%)

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Теги:
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