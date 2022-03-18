Льготы для поступления в нижегородские вузы предлагается распространить на детей ветеранов боевых действий Экономика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Льготы для поступления в нижегородские вузы предлагается распространить на детей ветеранов боевых действий. С таким предложением выступили депутаты фракции партии "Единая Россия".

Согласно информации, данную категорию граждан парламентарии предлагают включить в число тех, кто имеет право на прием в высшие учебные заведения на квотируемые места за счет федерального и регионального бюджетов. Квота приема ежегодно устанавливается образовательной организацией в размере не менее десяти процентов от общего количества бюджетных мест.

Данное предложение обусловлено тем, что дети военнослужащих, погибших при исполнении своего воинского долга, оказываются в непростой жизненной ситуации и становятся более уязвимыми. В этом случае обязанность государства оказать таким детям всестороннюю поддержку, помочь им адаптироваться в обществе и реализоваться в жизни.

Зампредседателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина заметила, что распространение права на прием в вузы на бюджетные места в пределах специальной квоты на детей героев, отдавшим свои жизни при выполнении воинского долга, будет справедливым решением.

"В Народной программе партии особое внимание направлено на социальную защиту граждан, в том числе на поддержку семьей, попавших в трудную жизненную ситуацию", — сказала она.

Напомним, что 26 марта в Федеральный закон "О ветеранах" были внесены изменения, согласно которым всем военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на Украине, установлен статус ветерана боевых действий.

Тем самым, предлагаемые нижегородскими единороссами изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации" будут распространяться и на детей военнослужащих, участвовавших в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.