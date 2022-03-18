Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Экономика
21 апреля 2022 11:22  [91] Стоимость проездных на нижегородской канатной дороге изменится с 1 мая
21 апреля 2022 11:05  [90] Льготы для поступления в нижегородские вузы предлагается распространить на детей ветеранов боевых действий
20 апреля 2022 19:21  [398] Более 5 млн рублей выделят на ремонт дороги к деревне Заплатино в Павловском районе
20 апреля 2022 18:33  [388] Более 5 млрд рублей будет направлено на модернизацию систем теплоснабжения в Нижнем Новгороде
20 апреля 2022 18:12  [395] Более 600 млн рублей получит Нижегородская область на переселение граждан из аварийного жилья
20 апреля 2022 17:39  [413] Около 1 млрд рублей выделено на содержание общественных пространств в Нижнем Новгороде
20 апреля 2022 16:03  [322] Нижегородская область направит 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
20 апреля 2022 09:15  [354] Почти 100 млн рублей составила экономия из бюджета Нижнего Новгорода при модернизации освещения
19 апреля 2022 18:24  [634] Сотрудники нижегородских предприятий, приостановивших работу, смогут временно трудоустроиться в другую компанию
19 апреля 2022 15:48  [507] Более 9 млрд рублей потребуется на проведение посевной кампании в Нижегородской области
Экономика

Льготы для поступления в нижегородские вузы предлагается распространить на детей ветеранов боевых действий

21 апреля 2022 11:05  [90] Экономика
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Льготы для поступления в нижегородские вузы предлагается распространить на детей ветеранов боевых действий. С таким предложением выступили депутаты фракции партии "Единая Россия".

Согласно информации, данную категорию граждан парламентарии предлагают включить в число тех, кто имеет право на прием в высшие учебные заведения на квотируемые места за счет федерального и регионального бюджетов. Квота приема ежегодно устанавливается образовательной организацией в размере не менее десяти процентов от общего количества бюджетных мест.

Данное предложение обусловлено тем, что дети военнослужащих, погибших при исполнении своего воинского долга, оказываются в непростой жизненной ситуации и становятся более уязвимыми. В этом случае обязанность государства оказать таким детям всестороннюю поддержку, помочь им адаптироваться в обществе и реализоваться в жизни.

Зампредседателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина заметила, что распространение права на прием в вузы на бюджетные места в пределах специальной квоты на детей героев, отдавшим свои жизни при выполнении воинского долга, будет справедливым решением.

"В Народной программе партии особое внимание направлено на социальную защиту граждан, в том числе на поддержку семьей, попавших в трудную жизненную ситуацию", — сказала она.

Напомним, что 26 марта в Федеральный закон "О ветеранах" были внесены изменения, согласно которым всем военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на Украине, установлен статус ветерана боевых действий.

Тем самым, предлагаемые нижегородскими единороссами изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации" будут распространяться и на детей военнослужащих, участвовавших в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вов Льготы Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph