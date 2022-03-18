АПЗ занял второе место в смотре-конкурсе "Лучшее предприятие в области охраны труда" Бизнес

Фото: пресс-служба завода

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" заняло второе место в отраслевом смотре-конкурсе "Лучшее предприятие в области охраны труда" за создание безопасных условий труда по итогам работы за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, конкурс ежегодно проводится по решению Министерства труда и социальной защиты РФ, департамента авиационной промышленности минпромторга России, общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России" и общественной организации "Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности".

Также АО "АПЗ" отмечено благодарностью за высокие достижения в социальном развитии коллектива в категории предприятий с численностью работников более 3000 человек.

Торжественное награждение состоялось в рамках 3-го пленума Центрального комитета Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности.