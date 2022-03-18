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Общество

Одиннадцать дополнительных пар поездов запустят на Семеновском направлении

22 апреля 2022 13:33  [49] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Одиннадцать дополнительных пар поездов запустят на Семеновском направлении. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Согласно информации, дополнительные пригородные поезда обеспечат отправление электричек каждые 30 минут в самые напряженные часы "пик".

Отмечается, что с 23 апреля субботам будут курсировать дополнительные ускоренные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород-Урень-Нижний Новгород. Отправление пригородного поезда из Нижнего Новгорода запланировано в 9.30, а отправление из Уреня - в 12:00.

Поезда будут следовать с остановками по станции Семенов и Ветлужская.

Также с 23 апреля будут "ходить" поезда в Семенов. Так, по субботам отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 10:10, а по воскресеньям - в 18:51.

Кроме этого, с 24 апреля по воскресеньям для комфортного въезда в город назначаются дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород-Тарасиха-Нижний Новгород. Отправление пригородного поезда из Тарасихи в 15.06, 15.45, 16.40, 17.11, 17.40, 18.29, 18.53, 19,41. Отправление из столицы ПФО в 14.09, 14.25, 15.30, 16.18, 16.38, 17.25, 17,45, 18.43.

Ранее сообщалось, что дополнительные поезда будут запущены в майские праздники в Нижегородской области.

Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях в период с 28 апреля по 12 мая.

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Теги:
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