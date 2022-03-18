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Бизнес

Две трети частных клиентов "ТНС энерго НН" используют онлайн-сервисы

25 апреля 2022 10:46  [94] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Две трети частных клиентов "ТНС энерго НН" используют онлайн-сервисы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, популярность онлайн-сервисов "ТНС энерго НН" постоянно растет. Клиенты всё чаще используют дистанционные форматы взаимодействия с гарантирующим поставщиком, предпочитая их традиционным походам в офис.

В марте 2022 года более 800 000 частных клиентов "ТНС энерго НН" (63%) посетили корпоративный сайт, чтобы получить онлайн-консультацию, передать показания, оплатить квитанцию и решить другие вопросы, связанные с энергоснабжением.

Из них около 700 000 клиентов передали показания дистанционно через сайт (55% всех переданных показаний). Еще более 30 000 клиентов использовали мобильное приложение "ТНС энерго" для передачи данных прибора учета, что на 50% больше, по сравнению с мартом 2021 года

За I квартал 2022 года на 10 000 выросло число регистраций "Личного кабинета". В марте 2022 года этим сервисом воспользовались почти 270 000 потребителей.

Всё больше клиентов компании отказывается и от бумажного счета. По состоянию на март 2022 года "электронная квитанция" подключена почти по 300 000 лицевых счетов, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

Отказ от бумажной квитанции свидетельствует об ответственном отношении нижегородцев к экологии. Ведь ежегодно, только за счет перехода на "электронную квитанцию", экономится 18 тонн бумаги, что эквивалентно 36 тоннам древесины, сохраняется от вырубки 306 деревьев или почти гектар леса.

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Теги:
ТНС Энерго
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