Иностранные разработчики приложений жертвуют безопасностью детей ради выгоды Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Лига безопасного интернета рассказала о том, какие опасности ждут детей в популярных социальных сетях и видеоиграх.

Так, против Meta (признана экстремистской организацией) и Snap были поданы иски из-за самоубийства подростка, который часто пользовался этими платформами.

Компании намеренно разработали алгоритмы, удерживающие детей на платформах. При этом разработчики знают о разрушительном эффекте этих механизмов, но ничего с этим не делают.

Параллельно этому судебному процессу в 8 штатах США расследуют, как другой популярный среди детей сервис – TikTok – использует аналогичные технологии для удержания несовершеннолетних.

Также разработчики Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) знали о том, что их приложение негативно сказывается на самооценке девочек-подростков и способен привести к психическим расстройствам и суицидальным мыслям. Однако это не помешало разработать им детскую версию соцсети.

Компанию сразу стали критиковать родители, общественные деятели и регуляторы. По их мнению, основная цель приложения - "зацепить детей, когда они наиболее уязвимы, удержать их на платформе и получить доступ к как можно большему количеству их личных данных".

После этого корпорация пообещала приостановить, но не прекратить разработку.

Также со скандалом в 2015 году запустился YouTube Kids - урезанная версия YouTube для привлечения детской аудитории.

На удержание несовершеннолетних на сайте направлена специальная функция автозапуска, которая автоматически после окончания видео воспроизводит следующий, выбранный алгоритмом рекомендаций YouTube Kids.

С самого запуска автовоспроизведение было включено по умолчанию, и отключить его было невозможно, поэтому, когда родители включали ребенку мультик, то через какое-то время юный зритель мог уже смотреть ролики, призывающие к диетам и похуданию или даже к самоубийству.

Сервис убрал включение этой функции по умолчанию только в августе 2021 года, после массового возмущения общественников и членов Конгресса США, которые публично призывали компанию прекратить показывать детям опасный контент.

Можно сделать вывод, что зарубежным IT-гигантам неважна безопасность детей, которые пользуются их сервисами. Вся их деятельности направлена лишь на получение прибыли любой ценой, даже если это может повлечь за собой трагические последствия.

"К сожалению, основная цель даже, на первый взгляд, невинных инициатив, направленных на создание комфортной и безопасной среды, — это получение прибыли. А в погоне за ней корпорации стремятся как можно сильнее привязать к себе пользователей, и дети, увы, слишком часто становятся легкими жертвами манипулятивного дизайна и недостаточной модерации", - сказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Западные соцсети не желают разрабатывать безопасные и надежные решения, поэтому стоит ожидать появления российских продуктов, которые смогут избавить детей от потенциально опасного контента.