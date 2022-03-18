Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем летом
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Двухэтажные экскурсионные автобусы курсируют по столице ПФО
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
25 апреля 2022 12:11  [105] Менее 200 нижегородцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки
25 апреля 2022 11:57  [106] Иностранные разработчики приложений жертвуют безопасностью детей ради выгоды
25 апреля 2022 11:09  [171] Тактильная плитка появится на пешеходных переходах в Нижнем Новгороде
25 апреля 2022 11:01  [135] Нижегородцы смогут задать вопросы по теме защиты персональных данных
25 апреля 2022 10:38  [143] "Единая Россия" провела прямую линию с регионами по приемной кампании-2022
25 апреля 2022 09:42  [242] Ремонтные работы на Кремлевском бульваре завершатся до 9 мая
25 апреля 2022 09:26  [162] Ограничения на полеты из Нижнего Новгорода в города на юге России продлены до 1 мая
25 апреля 2022 09:13  [178] Теплая, но дождливая погода ожидается в Нижегородской области
24 апреля 2022 11:37  [851] Весенний паводок в Нижегородской области начал спадать
24 апреля 2022 11:13  [549] Воспитанники нижегородских детских домов примут участие в областном этапе игры "Ума палата"
Общество

Иностранные разработчики приложений жертвуют безопасностью детей ради выгоды

25 апреля 2022 11:57  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Лига безопасного интернета рассказала о том, какие опасности ждут детей в популярных социальных сетях и видеоиграх.

Так, против Meta (признана экстремистской организацией) и Snap были поданы иски из-за самоубийства подростка, который часто пользовался этими платформами.

Компании намеренно разработали алгоритмы, удерживающие детей на платформах. При этом разработчики знают о разрушительном эффекте этих механизмов, но ничего с этим не делают.

Параллельно этому судебному процессу в 8 штатах США расследуют, как другой популярный среди детей сервис – TikTok – использует аналогичные технологии для удержания несовершеннолетних.

Также разработчики Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) знали о том, что их приложение негативно сказывается на самооценке девочек-подростков и способен привести к психическим расстройствам и суицидальным мыслям. Однако это не помешало разработать им детскую версию соцсети.

Компанию сразу стали критиковать родители, общественные деятели и регуляторы. По их мнению, основная цель приложения - "зацепить детей, когда они наиболее уязвимы, удержать их на платформе и получить доступ к как можно большему количеству их личных данных".

После этого корпорация пообещала приостановить, но не прекратить разработку.

Также со скандалом в 2015 году запустился YouTube Kids - урезанная версия YouTube для привлечения детской аудитории.

На удержание несовершеннолетних на сайте направлена специальная функция автозапуска, которая автоматически после окончания видео воспроизводит следующий, выбранный алгоритмом рекомендаций YouTube Kids.

С самого запуска автовоспроизведение было включено по умолчанию, и отключить его было невозможно, поэтому, когда родители включали ребенку мультик, то через какое-то время юный зритель мог уже смотреть ролики, призывающие к диетам и похуданию или даже к самоубийству.

Сервис убрал включение этой функции по умолчанию только в августе 2021 года, после массового возмущения общественников и членов Конгресса США, которые публично призывали компанию прекратить показывать детям опасный контент.

Можно сделать вывод, что зарубежным IT-гигантам неважна безопасность детей, которые пользуются их сервисами. Вся их деятельности направлена лишь на получение прибыли любой ценой, даже если это может повлечь за собой трагические последствия.

"К сожалению, основная цель даже, на первый взгляд, невинных инициатив, направленных на создание комфортной и безопасной среды, — это получение прибыли. А в погоне за ней корпорации стремятся как можно сильнее привязать к себе пользователей, и дети, увы, слишком часто становятся легкими жертвами манипулятивного дизайна и недостаточной модерации", - сказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Западные соцсети не желают разрабатывать безопасные и надежные решения, поэтому стоит ожидать появления российских продуктов, которые смогут избавить детей от потенциально опасного контента.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Социальные сети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph