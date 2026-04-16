Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Общество

Дополнительного выходного на Радоницу в Нижнем Новгороде не будет

16 апреля 2026 12:00 Общество
Дополнительного выходного на Радоницу в Нижнем Новгороде не будет

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В ряде российских регионов 21 апреля будет выходным днем в связи с Радоницей — Днем поминовения усопших. Однако Нижегородской области в этом перечне нет, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород". 

В государственно-правовом департаменте региона напомнили, что, согласно российскому законодательству (ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ), по просьбам религиозных организаций органы госвласти могут объявлять религиозные праздники нерабочими днями. 

На данный момент соответствующее обращение от Русской православной церкви к нижегородским властям не поступало. Вопрос об объявлении 21 апреля выходным в Нижегородской области не обсуждался, добавили в профильном департаменте. 

