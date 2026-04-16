Нижегородцам рассказали, кому показана прививка от энцефалита

Вакцинация против клещевого энцефалита проводится за счет средств бюджета конкретного субъекта РФ и лишь при наличии специального решения главного государственного санитарного врача субъекта РФ или его зама. В противном случае прививку можно сделать платно, напомнили ТАСС в Минздраве России.
Как пояснили в ведомстве, вакцинация от клещевого вирусного энцефалита включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Она рекомендована жителям регионов, где заболевание распространено, а также тем, кто планирует поездки в такие территории.
Кроме того, прививка показана представителям отдельных профессий. В их числе работники лесозаготовительной и сельскохозяйственной отраслей, геологи и другие специалисты, чья деятельность связана с повышенным риском заражения.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+