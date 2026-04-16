Нижегородцам рассказали, кому показана прививка от энцефалита Общество

Вакцинация против клещевого энцефалита проводится за счет средств бюджета конкретного субъекта РФ и лишь при наличии специального решения главного государственного санитарного врача субъекта РФ или его зама. В противном случае прививку можно сделать платно, напомнили ТАСС в Минздраве России.

Как пояснили в ведомстве, вакцинация от клещевого вирусного энцефалита включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Она рекомендована жителям регионов, где заболевание распространено, а также тем, кто планирует поездки в такие территории.

Кроме того, прививка показана представителям отдельных профессий. В их числе работники лесозаготовительной и сельскохозяйственной отраслей, геологи и другие специалисты, чья деятельность связана с повышенным риском заражения.

Напомним, на прошлой неделе в нижегородские медучреждения обратились 69 человек, укушенных клещами.