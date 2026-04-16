Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2026 11:31
Нижегородцам рассказали, кому показана прививка от энцефалита
16 апреля 2026 11:16
Пенсия в мае 2026: кто получит прибавку
16 апреля 2026 10:51
"Граждане СССР" в Нижегородской области отказываются платить за свет
16 апреля 2026 10:45
Нижний Новгород готовится стать центром медицинского туризма
16 апреля 2026 10:40
Единый день открытых дверей пройдет в колледжах и техникумах-участниках программы "Профессионалитет"
16 апреля 2026 10:28
Билайн установил новую норму телекома — компания включила валюту для нейросетей в свои пакеты
16 апреля 2026 10:20
Синоптики предупредили нижегородцев о похолодании до +1 градуса
16 апреля 2026 10:08
Звезда "Папиных дочек" выступил перед многодетными нижегородками
16 апреля 2026 09:57
Евгений Люлин ознакомился с работой марийского филиала фонда "Защитники Отечества"
16 апреля 2026 09:27
Замминистра обороны Цивилева посетила Нижегородское военное училище
Фото: Александр Воложанин

Вакцинация против клещевого энцефалита проводится за счет средств бюджета конкретного субъекта РФ и лишь при наличии специального решения главного государственного санитарного врача субъекта РФ или его зама. В противном случае прививку можно сделать платно, напомнили ТАСС в Минздраве России. 

Как пояснили в ведомстве, вакцинация от клещевого вирусного энцефалита включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Она рекомендована жителям регионов, где заболевание распространено, а также тем, кто планирует поездки в такие территории.

Кроме того, прививка показана представителям отдельных профессий. В их числе работники лесозаготовительной и сельскохозяйственной отраслей, геологи и другие специалисты, чья деятельность связана с повышенным риском заражения.

Ранее эксперт рассказал, что такое клещевой энцефалит и как им заражаются. 

Напомним, на прошлой неделе в нижегородские медучреждения обратились 69 человек, укушенных клещами. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцинация Клещи Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
13 апреля 2026 13:20
Нижегородский минздрав закупит тысячу доз вакцины от вируса папилломы
11 апреля 2026 16:42
Нижегородцам сообщили адреса бесплатной вакцинации питомцев от бешенства
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных