Нижегородцев наградили за помощь участникам СВО Общество

Фото: Олег Булыгин

В Нижегородской области 119 волонтеров и представителей бизнеса получили награды за активное участие в оказании гуманитарной помощи участникам СВО. Церемония "СВОим сердцем" прошла 15 апреля в Доме народного единства.

Благодарственные письма участникам вручил зампред правительства области, министр внутренней региональной и муниципальной политики Павел Карасев. Он отметил значимость их вклада, подчеркнув, что именно благодаря таким неравнодушным людям держится страна.

Среди награжденных — представители самых разных сфер и возрастов: сотрудники соцучреждений, работники предприятий, предприниматели, священнослужители, студенты и пенсионеры.

Одной из участниц церемонии стала 93-летняя Капитолина Егорова. Она рассказала, что еще в годы Великой Отечественной войны помогала в тылу, а сейчас продолжает поддерживать бойцов — на часть пенсии покупает ткань и шьет нательное белье, одеяла и теплые жилеты.

"Я не могу иначе. Мое сердце требует помочь тем, кто защищает нас. Каждый стежок — это моя поддержка и молитва за них", — поделилась нижегородка.

Автоволонтер из Арзамаса Кирилл Лисин с начала СВО занимается доставкой гумпомощи. Сначала они с товарищем организовали первые отправки для земляков, а затем создали волонтерскую группу "Надежный тыл 152". Сейчас команда не только собирает и перевозит грузы, но и организовала швейный цех, где волонтеры изготавливают необходимые вещи для военнослужащих. Лисин уверен: совместными усилиями можно преодолеть любые трудности.

Благодарственным письмом правительства также отмечен руководитель волонтерского центра Дома народного единства Сергей Ташкинов. С апреля 2024 года его команда регулярно выезжает с гуманитарными миссиями в подшефные территории ДНР — Харцызск, Иловайск и Мангуш.

Он подчеркнул, что за это время состоялось более 30 экспедиций. Волонтеры занимаются благоустройством, медицинской помощью, адресной поддержкой жителей, работают с молодежью и оказывают помощь бойцам, в том числе изготавливают маскировочные сети и передают гуманитарные грузы. По его словам, полученная награда — это признание работы всей команды.

Кроме того, медалями "За поддержку СВО" награждены руководители подразделений Дома народного единства. Среди них — Андрей Сударь, курирующий инфраструктурный проект по восстановлению подшефных территорий в ДНР, и Татьяна Дружинина, возглавляющая координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей.

Руководитель ДНЕ Сергей Федоров отметил, что церемония "СВОим сердцем" проводится уже в восьмой раз. В этом году награды получили 119 человек, а всего благодарностями правительства области ранее были отмечены более тысячи жителей региона.

"Их настоящий действенный патриотизм, самоотдача и добрые дела подтверждают, что наша сила в единстве", — подчеркнул он.

Напомним, что в марте Заксобрание Нижегородской области расширило список награждаемых медалью за поддержку СВО.