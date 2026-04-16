Озвучены итоги проверки воды в Урене после вспышки норовируса

Лабораторные исследования показали, что вода из центрального водопровода в Урене полностью соответствует требованиям СанПиН. Ее признали безопасной как для питья, так и для использования в хозяйственно-бытовых целях.
Как сообщили в МУП "Уренские тепловые сети", на протяжении всего периода расследования специалисты ежедневно брали пробы воды — как из скважин, так и из городской разводящей сети.
"Ни один анализ не показал наличия в водопроводной воде вирусов, способных вызвать данное заболевание и другие кишечные инфекции", — отметили в организации.
При этом жителям все же рекомендуют пить только кипяченую воду, чтобы максимально снизить возможные риски, особенно в период паводков.
Напомним, что в начале апреля в округе произошла вспышка норовируса. За медпомощью обратились 70 человек. Одной из основных версий распространения заболевания считалась вода из-под крана, так как многие заболевшие употребляли ее в сыром виде. В СК возбудили уголовное дело.
