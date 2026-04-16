Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2026 12:57
Трамваи вернутся на улицу Надежды Сусловой во втором квартале 2026 года
16 апреля 2026 12:17
Озвучены итоги проверки воды в Урене после вспышки норовируса
16 апреля 2026 12:00
Эксклюзив
Дополнительного выходного на Радоницу в Нижнем Новгороде не будет
16 апреля 2026 11:45
Нижегородцев наградили за помощь участникам СВО
16 апреля 2026 11:31
Нижегородцам рассказали, кому показана прививка от энцефалита
16 апреля 2026 11:16
Пенсия в мае 2026: кто получит прибавку
16 апреля 2026 10:51
"Граждане СССР" в Нижегородской области отказываются платить за свет
16 апреля 2026 10:45
Нижний Новгород готовится стать центром медицинского туризма
16 апреля 2026 10:40
Единый день открытых дверей пройдет в колледжах и техникумах-участниках программы "Профессионалитет"
16 апреля 2026 10:28
Билайн установил новую норму телекома — компания включила валюту для нейросетей в свои пакеты
16 апреля 2026 12:17
Лабораторные исследования показали, что вода из центрального водопровода в Урене полностью соответствует требованиям СанПиН. Ее признали безопасной как для питья, так и для использования в хозяйственно-бытовых целях.

Как сообщили в МУП "Уренские тепловые сети", на протяжении всего периода расследования специалисты ежедневно брали пробы воды — как из скважин, так и из городской разводящей сети.

"Ни один анализ не показал наличия в водопроводной воде вирусов, способных вызвать данное заболевание и другие кишечные инфекции", — отметили в организации.

При этом жителям все же рекомендуют пить только кипяченую воду, чтобы максимально снизить возможные риски, особенно в период паводков.

Напомним, что в начале апреля в округе произошла вспышка норовируса. За медпомощью обратились 70 человек. Одной из основных версий распространения заболевания считалась вода из-под крана, так как многие заболевшие употребляли ее в сыром виде. В СК возбудили уголовное дело.  

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
