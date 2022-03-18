Ремонт в нижегородской школе №100 завершат в июле текущего года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ремонт в нижегородской школе №100 завершат в июле текущего года. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в здании школы №100 (ул. Снежная, 2) предусмотрен капитальный ремонт системы отопления, системы электроснабжения и внутренняя отделка помещений.

Сейчас ремонт системы отопления в здании школы уже выполнен, а работы по ремонту системы электроснабжения и отделке помещений завершаются с отставанием от графика.

В департаменте строительства отметили, что это связано с тем, что было выявлено несоответствие проектных решений фактическим показателям и необходимость проведения дополнительных работ: ремонт системы вентиляции, АПС, слаботочных систем (интернет, видеонаблюдение, система охраны).

Тем не менее, планируется, что в полном объёме объект будет сдан в июле 2022 года.