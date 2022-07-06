Денис Мантуров и Глеб Никитин обсудили вопросы промышленного развития Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба Минпромторга РФ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 400 млн рублей будет направлено на реализацию программы развития промышленности в Нижегородской области. Об этом стало известно во время рабочей встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Глеба Никитина.

Согласно информации, на встрече обсуждалось развитие электротранспорта в Нижнем Новгороде, а также участие области в получении единой региональной субсидии на 2023 год.

Как рассказал Денис Мантуров, министерство до 15 июля осуществляет прием заявок на финансовую поддержку региональным промышленным предприятиям в виде займов на реализацию инвестиционных проектов. Из федерального бюджета на эти цели выделено 3,3 млрд рублей.

Глеб Никитин, отметил, что Нижегородская область планирует подать заявку на получение единой региональной субсидии. Кроме того, из регионального бюджета на реализацию программы развития промышленности буде направлено 400 млн рублей.

В ходе встречи Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область планирует подать заявку на получение единой региональной субсидии.

"Рассчитываем на поддержку Минпромторга России по выделению сопоставимой суммы из федерального бюджета", - сказал глава региона.

Эти средства будут направлены на субсидии на компенсацию затрат на оборудование, затрат по лизингу, а также на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство и АО "Механика" заключили соглашение об индустриальном партнёрстве

Также напомним, что Нижегородская область получит более 147 млн рублей на поддержку промышленности.