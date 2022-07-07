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Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, 8 июля местами в Нижегородской области и Нижнем Новгороде прогнозируются грозы, ливни, град, а также усиление западного ветра до 14-19 м/с.
Подобные погодные условия сохранятся и в первую половину ночи 9 июля.
В связи с этим в регионе прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.
Кроме того, ожидаются подтопления из-за замусоривания ливневых стоков и коллекторов, затоплениями пониженных участков дорог и низководных мостов. Возможна активизация оползневых процессов, предупредили в ГУ МЧС.
На сельхозугодьях вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.
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