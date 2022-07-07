Экс-директор нижегородского АНО предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Экс-директор "Агентства по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области" предстанет перед судом. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в мае 2018 директор АНО "АРСГ МКК НО" заключил договор займа с фирмой, не ведущую коммерческую деятельность. Обязательства по возврату займа не были исполнены, что нанесло ущерб АНО на сумму более 1,2 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 201 ч. 1 (злоупотребление полномочиями).

Обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что экс-начальника управления нижегородского Минимущества осудят за злоупотребление полномочиями.