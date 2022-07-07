Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 14 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
14 июля 2022 09:45  [141] Подросток утонул в озере на улице Пермякова в Нижнем Новгороде
13 июля 2022 17:20  [284] Более 30 ДТП с самокатами произошло в Нижегородской области с начала года
13 июля 2022 15:14  [214] Фельдшер пострадал в ДТП со скорой помощью на Бору
13 июля 2022 09:48  [327] Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП на дорогах Нижегородской области 12 июля
12 июля 2022 10:48  [255] Ещё около 1,7 млн рублей похитили "банковские" мошенники у троих нижегородцев
11 июля 2022 18:23  [1387] Грозы и ливни прогнозируются в Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа
11 июля 2022 17:51  [612] Экс-директор нижегородского АНО предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями
11 июля 2022 14:08  [1112] Три человека пострадали в ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
11 июля 2022 12:37  [1047] Тело утонувшей женщины извлекли из озера Силикатное в Сормовском районе
11 июля 2022 11:04  [371] Полиция задержала нижегородского интернет-мошенника, обманывающего женщин
Происшествия

Подросток утонул в озере на улице Пермякова в Нижнем Новгороде

14 июля 2022 09:45  [141] Происшествия

Подросток утонул в озере на улице Пермякова в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В сообщении говорится, что происшествие случилось накануне в 17:30 на озере Пермяковское в Автозаводском районе города. В МЧС обратились очевидцы, которые сообщили о трагедии.

Уже в 20:15 водолазы извлекли из водоема тело подростка 2005 года рождения, передав его сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Напомним, что с 1 июня на водоемах Нижегородской области погиб 31 человек, в том числе 7 детей. 8 человек были спасены.

В 2021 году с 1 июня по 11 июля утонули 46 человек, в том числе 8 детей. 6 человек спасли

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Утонувшие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph