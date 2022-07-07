Подросток утонул в озере на улице Пермякова в Нижнем Новгороде Происшествия

Подросток утонул в озере на улице Пермякова в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В сообщении говорится, что происшествие случилось накануне в 17:30 на озере Пермяковское в Автозаводском районе города. В МЧС обратились очевидцы, которые сообщили о трагедии.

Уже в 20:15 водолазы извлекли из водоема тело подростка 2005 года рождения, передав его сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Напомним, что с 1 июня на водоемах Нижегородской области погиб 31 человек, в том числе 7 детей. 8 человек были спасены.

В 2021 году с 1 июня по 11 июля утонули 46 человек, в том числе 8 детей. 6 человек спасли