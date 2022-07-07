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Бизнес

Банк "Открытие": больше половины россиян уверены в стабильности личных доходов в 2022 году

14 июля 2022 15:40  [88] Бизнес

Больше половины россиян уверены в стабильности личных доходов в 2022 году, сообщает пресс-служба банка "Открытие".

В сообщении говорится, что 34% россиян ждут во втором полугодии дальнейшего снижения ставок по кредитам и вкладам, столько же - нового всплеска пандемии COVID-19 в России осенью. Каждый десятый полагает, что Россия в 2022 году, вопреки всем прогнозам экономистов, сумеет избежать падения ВВП. Таковы результаты опроса* личных прогнозов россиян на конец 2022 года, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах".

По мнению половины опрошенных, инфляция в России по итогам года составит 10-20% годовых: 27% полагают, что цены вырастут на 10-15%, еще 23% прогнозируют взлет цен на 15- 20%. Каждый пятый (19%) считает, что инфляция в стране в 2022 году превысит 20% годовых. 21% затруднились предсказать масштабы роста цен.

Большинство россиян не ожидают до конца 2022 года резкого ослабления рубля. Лишь по мнению 16% в конце года доллар будет стоить выше 70 рублей. 24% полагают, что курс окажется в диапазоне 60-70 рублей за доллар, столько же - за диапазон 50-60 рублей. При этом четверть респондентов ставят на дальнейшее укрепление рубля: 19% считают, что в конце года доллар будет стоить от 40 до 50 рублей, еще 6% - что даже ниже 40 рублей. 10% затруднились сделать прогноз.

В отношении перспектив экономики наши соотечественники менее оптимистичны. Лишь 11% полагает, что в России в 2022 году не будет падения ВВП. При этом 20% прогнозируют обвальное падение ВВП более чем на 10% год к году. Еще 23% считают, что спад экономики окажется в пределах 5-10%, а 17% ждут падения ВВП в диапазоне 1-5% по сравнению с 2021 годом. 30% затруднились ответить на этот вопрос.

21% россиян ожидают увеличения своих доходов по итогам 2022 года: из них 3% - значительного, а 18% надеются, что их доходы "скорее увеличатся". Больше всего таких ответов дали участники опроса на Северном Кавказе (26%), меньше всего на Урале (17%) и в Северо-Западном федеральном округе (18%).

Почти треть респондентов (32%) полагают, что их доходы в 2022 году не изменятся. На Урале так ответили 41%, на Северном Кавказе - 40%, тогда как в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области лишь по 25%.

37% ожидают уменьшения своих доходов в этом году: 13% - значительного, 24% считают, что их доходы "скорее уменьшатся". Каждый десятый опрошенный затруднился оценить перспективы своих доходов в 2022 году.

Отвечая на вопросы относительно своих ожиданий от второго полугодия 2022 года, 34% сказали, что ждут дальнейшего снижения ставок по кредитам и вкладам, примерно столько же (35%) считают, что ставки уже достаточно низкие и дальнейшего движения не будет. 37% опрошенных допускают вероятность нового всплеска пандемии COVID-19 в России осенью. 53% ждут роста цен на бензин. 60% не ожидают падения цен на недвижимость, лишь 18% считают, что недвижимость подешевеет. 63% полагают, что будут расти цены на автомобили. 54% ожидают сложную ситуацию на рынке труда.

*Опрос проводился банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 6-12 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.

СПРАВКА:
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
Банки Открытие
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