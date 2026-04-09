Нижегородские организации приглашаются к участию в опросе о перспективной кадровой потребности

Нижегородские организации приглашаются к участию во Всероссийском опросе работодателей о перспективной кадровой потребности на 2027-2033 гг. Исследование проводится во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Кадры» до 1 июня 2026 года.

К участию приглашаются предприятия и организации всех видов экономической деятельности, форм собственности и численности сотрудников.

Цель опроса — содействие в подготовке квалифицированных кадров в ссузах и вузах в соответствии с запросами работодателей. Полученные данные лягут в основу корректировки программ обучения в колледжах и вузах, чтобы выпускники гарантированно получали профессии, востребованные конкретными предприятиями.

«Формирование прогноза кадровой потребности — это ключевая задача для достижения технологического лидерства страны. Мнение каждого работодателя важно: именно на основе этих данных будет строиться система подготовки кадров на ближайшие годы. Мы призываем нижегородские компании активно включиться в опрос, чтобы наши образовательные учреждения готовили именно тех специалистов, которые нужны реальному сектору экономики региона», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Опрос проводится на платформе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России: https://prognoz.vcot.info/. Видеоинструкцию можно посмотреть по ссылке: https://vcot.info/s/tcxGpRI/.

«Участие в опросе — это возможность для каждого работодателя напрямую повлиять на то, какие специалисты через год-два придут в его компанию. Наша задача — собрать максимально полную и точную картину кадровых потребностей региона, чтобы помочь предприятиям закрывать важные позиции квалифицированными выпускниками, а соискателям — получать актуальные профессии», — подчеркнула и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

По вопросам прохождения опроса работодатели могут обращаться в контакт-центр службы занятости по телефону: 8 (831) 410-41-41 или в официальную группу в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.