  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Экономика

Промпредприятия смогут компенсировать до 15 млн рублей за покупку отечественного оборудования

08 апреля 2026 18:12 Экономика
Промпредприятия смогут компенсировать до 15 млн рублей за покупку отечественного оборудования

Фото: Сергей Овчинников, Борский стекольный завод

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области объявило о начале приема заявок на получение субсидии для возмещения части затрат промышленных предприятий на приобретение нового отечественного оборудования.

«Субсидирование позволяет компаниям из сферы обрабатывающих производств компенсировать затраты в размере 50 процентов от стоимости оборудования, но не более 15 миллионов рублей. Всего на реализацию этой меры поддержки выделено 132,8 миллиона рублей. Такая поддержка дает предприятиям возможность перераспределять собственные средства – направлять их на развитие производства, запуск новых проектов и решение текущих задач», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что 48 млн рублей выделено из регионального бюджета и 84,8 млн – из федерального, в рамках единой региональной субсидии Минпромторга РФ.

К возмещению принимаются затраты по договорам купли-продажи нового отечественного оборудования, приобретенного в 2023-2026 годах, которое включено в действующий реестр российской промышленной продукции.

Участие в конкурсном отборе могут принять промышленные предприятия, зарегистрированные на территории Нижегородской области, осуществляющие деятельность, относящуюся к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением видов деятельности, не находящихся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации).

Дополнительные баллы при отборе получат компании, участвующие в федеральном проекте «Производительность труда», работающие с государственной информационной системой промышленности (ГИСП), входящие в промышленные кластеры региона, чья продукция включена в Реестр российской промышленной продукции, а также предприятия, участвовавшие в премии «Молодой промышленник года».

Узнать подробности и скачать образцы документов можно на сайте Минфина России: https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/b6211d06-369f-4f19-8e2f-7f50d3455833?showBackButton=true&competitionType=0.

Заявки принимаются до 15 мая 2026 года.

Подробные консультации можно получить в отделе государственной поддержки министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по телефонам: 8 (831) 435-16-64, 435-16-67.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Промышленность Субсидии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных