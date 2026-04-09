Пользователи соцсетей зафиксировали зарождение ИИ-агентной экономики

Рынок ИИ-агентов движется к формированию самостоятельной экономики, в рамках которой цифровые помощники могут стать отдельными субъектами. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать риски и возможности монетизации при появлении новой экономики. Такие выводы содержатся в исследовании «Восприятие ИИ-агентов глазами пользователей соцмедиа», проведенного компанией Brand Analytics по заказу ВТБ в рамках конференции Data Fusion.

Исследование проведено в первом квартале 2026 года. Авторы исследования проанализировали упоминания термина «ИИ-агент» в различных словоформах в соцмедиа на русском языке.



Экономические аспекты составляют 11% обсуждений. Пользователи активно рассуждают о влиянии ИИ-агентов на рынок труда и трансформацию занятости, в частности выражают беспокойство за будущее конкретных специальностей и потерю рабочих мест. Особое внимание уделяется появлению ИИ-агентной экономики — концепции, в рамках которой ИИ-агенты становятся самостоятельными экономическими субъектами.



Среди ключевых ожиданий и вопросов пользователей:

как будет формироваться стоимость владения и использования ИИ-агентов;

какие модели монетизации станут доминирующими;

как будет регулироваться деятельность автономных цифровых агентов.

Пользователи прямо формулируют гипотезу появления нового рынка: «Если агенты станут автономными и будут торговать друг с другом, покупая ресурсы и продавая услуги, это будет совершенно новая экономическая система. Кто будет платить налоги?».



Наиболее обсуждаемой темой остается практическое применение и функциональность ИИ-помощников (44% обсуждений). Пользователи активно ищут и обсуждают конкретные способы использования цифровых агентов для решения практических задач, чтобы трансформировать ИИ из «говорящего» инструмента в «делающий». В центр внимания становится вопрос создания «личного Джарвиса» — цифрового помощника, действующего от имени человека для решения бытовых и персональных вопросов.



Исследование также фиксирует трансформацию роли человека, который становится оркестратором ИИ-агентов: он формулирует цели, распределяет задачи, следит за ходом процессов и принимает финальные решения. Человек учится управлять цепочкой ИИ-агентов, так как максимальный эффект дает параллельная работа разных цифровых ассистентов.



Однако в таком подходе есть и риски, которые заключаются в когнитивном истощении и переутомлении от необходимости одновременно контролировать множество ИИ-инструментов.



35% обсуждений посвящены восприятию ИИ-агентов. Пользовательские мнения варьируются от полного восхищения до глубокого скепсиса. Значительная часть восприятия формируется вокруг потенциальных рисков, этических вопросов и ограничений технологий.

В этих мнениях 20% обсуждений посвящены тому, что ИИ-агенты становятся нормой и неотъемлемой частью профессиональной и повседневной деятельности. Одновременно с этим часть пользователей (11% обсуждений) выражает недоверие или разочарование в ИИ-помощниках из-за завышенных ожиданий и агрессивного маркетинга. «Сколько можно хайпить на ИИ? Пока никаких прорывных решений я не вижу», — приводится пример мнения в исследовании.



Только 7% мнений касаются технологических и продуктовых вопросов. В них пользователи обсуждают технические детали, инфраструктуру и архитектуру, которые лежат в основе ИИ-агентов. Дискуссии также включают вопросы по выбору платформ, языков программирования и фреймворков для создания и развертывания цифровых ассистентов.



Оставшиеся 3% обсуждений посвящены философским и футуристическим сюжетам. Это спекулятивная категория, где пользователи делятся мыслями о радикальных изменениях в будущем.



Рассуждения затрагивают концепции Общего Искусственного Интеллекта (AGI), неуправляемому развитию ИИ, изменению природы человека. Также поднимаются вопросы о сознании ИИ и новом общественном устройстве. «Если агент начнет придумывать свои религии и языки, то мы для него, наверное, будем просто "наблюдателями", как в Матрице», — приводится пример мнения в исследовании.