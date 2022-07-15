Музей шкатулки и балагурского замка появился в Лыскове Культура и отдых

фото: пресс-служба ЗС НО

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Музей шкатулки и балагурского замка появился в Лыскове. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

16 июля город Лысково отметил 612-летие.

К знаменательной дате и было приурочено открытие. В экспозицию включено более 500 экспонатов. Отмечается, что Лысково было единственным местом в России, где делали подобные шкатулки. А многим из представленных замков, сохранившихся, кстати, в идеальном состоянии, по 150-160 лет. Есть даже солярный ключ, которому больше 270 лет, почитаемый как символ счастья.

Собирал коллекцию борский промышленник, меценат Алексей Зоров. Он же отремонтировал старинное здание для её размещения — магазин купца Писарева. В планах у благотворителя создание в Лыскове ещё одного музея — стекла и фарфора.

Также в новом музее представлена отдельная экспозиция пивовара Фёдора Ермолаева, основателя Лысковского пивзавода. Вместе с этим, на открытии музея, был презентован лысковский пряник, ещё один бренд, который планируется развивать на территории округа.

По словам принявшего участие в торжествах председателя регионального парламента Евгения Люлина, Лысковский округ по-максимуму участвует в различных программах, благодаря чему в районе видна динамика положительных изменений в сфере благоустройства и создания общественных пространств. При этом он обратил внимание, что Все это резервы ещё есть и темп можно увеличивать.

"У Лыскова много направлений для развития, например, в туризме. Ведь Лысково единственный город в нашей области, сохранивший такое количество купеческих домов времён XIX века. Считаю, нужно обратить на это особое внимание. Естественно, дома требуют реставрации. Эта работа постепенно проводится. Сегодня, например, открыли музей лысковской шкатулки и балагурского замка. Думаю, что Лысково может занять достойное место в перечне малых городов Нижегородского края, интересных туристам", – подчеркнул Евгений Люлин.

СПРАВКА

Промысел по производству шкатулок и замков, которым славились лысковские умельцы на весь мир, давно утрачен. История гласит, что их шкатулки неподвластны были даже огню. Полностью прогорев в костре, куда их бросали купцы ради забавы, шкатулки сохраняли содержимое внутри целым и невредимым. Один из экземпляров хранился даже в сокровищницах персидского принца.

Также считалось, что открыть без родного ключа балагурский замок, не представляетя возможным.