Всероссийский фольклорный фестиваль "Хрустальный ключ" пройдет в деревне Сартаково 23 июля Культура и отдых

Фото: Храм святого князя Владимира

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Всероссийский фольклорный фестиваль "Хрустальный ключ" пройдет в нижегородской деревне Сартаково 23 июля. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, проект направлен на сохранение и развитие самобытной российской культуры и поддержку народных творческих коллективов из российской глубинки.

В празднике примут участие лауреаты фестиваля "Хрустальный ключ" прошлых лет, лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, областных фестивалей и конкурсов, а также белорусский ансамбль "Песняры".

Кроме того, на фестивале будет работать музей старинных народных промыслов и ремесел "Березополье" и выставка-ярмарка изделий мастеров народных промыслов.

В 10:00 для посетителей откроется выставка картин Владимира Ивановича Галатенко, а сам фестиваль начнется в 12:00.

В связи с проведением фестиваля с 00:01 до 21:00 23 июля на участке дороги по улице Центральной от дома №1 до дома №166д в деревне Сартаково будет запрещено движение транспорта, остановка и стоянка.