Мероприятия для детей в дни летних каникул
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 22 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
22 июля 2022 17:03  [132] Всероссийский фольклорный фестиваль "Хрустальный ключ" пройдет в деревне Сартаково 23 июля
21 июля 2022 19:02  [333] Нижегородский фестиваль "Гастрономическая Рождественская" пройдет 23 июля
21 июля 2022 17:14  [347] Бесплатные кукольные спектакли пройдут на Нижегородской ярмарке с 23 июля по 21 августа
21 июля 2022 16:49  [279] Митя Фомин выступит на фестивале "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде 6 августа
21 июля 2022 11:20  [258] Модный показ "Русские. Fashion night" пройдёт в нижегородских пакгаузах 23 июля
21 июля 2022 10:35  [443] Опубликована программа нижегородского музыкального фестиваля "Столица закатов" на 22-24 июля
20 июля 2022 09:39  [346] Нижегородские летние кинотеатры покажут мультфильмы и современные фильмы
19 июля 2022 18:55  [377] Кинологический фестиваль пройдет на берегу Горьковского моря 20-24 июля
19 июля 2022 18:17  [522] Нижегородский оперный театр откроет 88-й сезон постановкой Большого театра "Пиковая дама"
19 июля 2022 14:11  [356] Мероприятия Российской жонглерской конвенции пройдут в Нижнем Новгороде 27-30 июля
Культура и отдых

Всероссийский фольклорный фестиваль "Хрустальный ключ" пройдет в деревне Сартаково 23 июля

22 июля 2022 17:03  [132] Культура и отдых

Фото: Храм святого князя Владимира

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Всероссийский фольклорный фестиваль "Хрустальный ключ" пройдет в нижегородской деревне Сартаково 23 июля. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, проект направлен на сохранение и развитие самобытной российской культуры и поддержку народных творческих коллективов из российской глубинки.

В празднике примут участие лауреаты фестиваля "Хрустальный ключ" прошлых лет, лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, областных фестивалей и конкурсов, а также белорусский ансамбль "Песняры".

Кроме того, на фестивале будет работать музей старинных народных промыслов и ремесел "Березополье" и выставка-ярмарка изделий мастеров народных промыслов.

В 10:00 для посетителей откроется выставка картин Владимира Ивановича Галатенко, а сам фестиваль начнется в 12:00.

В связи с проведением фестиваля с 00:01 до 21:00 23 июля на участке дороги по улице Центральной от дома №1 до дома №166д в деревне Сартаково будет запрещено движение транспорта, остановка и стоянка.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph