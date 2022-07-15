Пожар из-за короткого замыкания произошёл в универмаге "Сормовские Зори"

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В нижегородском универмаге "Сормовские Зори" на улице Коминтерна днём 23 июля произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Согласно информации, сообщение о пожаре поступило в 13:08. Из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей.
Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 "БИС". По прибытию пожарные обнаружили, что произошло короткое замыкание в электрощите, которое спровоцировало возгорание.
В 13:33 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 3 кв.м.
Погибших пострадавших в результате происшествия нет, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в школе № 58 Автозаводского района Нижнего Новгорода.
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