Пожар из-за короткого замыкания произошёл в универмаге "Сормовские Зори" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

В нижегородском универмаге "Сормовские Зори" на улице Коминтерна днём 23 июля произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре поступило в 13:08. Из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 "БИС". По прибытию пожарные обнаружили, что произошло короткое замыкание в электрощите, которое спровоцировало возгорание.

В 13:33 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 3 кв.м.

Погибших пострадавших в результате происшествия нет, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в школе № 58 Автозаводского района Нижнего Новгорода.