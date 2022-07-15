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Общество

Прямая линия по профориентации для декретниц пройдёт в Нижегородской области 29 июля

25 июля 2022 13:35  [108] Общество

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области совместно с региональными центрами занятости организуют работу прямой телефонной линии "Ориентир".

Специалисты центров расскажут о возможности пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное образование женщинам, которые в настоящее время находятся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет.

Работа прямой телефонной линии будет организована 29 июля с 10:00 до 12:00 по телефону: 8 (831) 234-07-18 (доб. 343).

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовал профориентационный проект для родителей "Экосистема семьи". Благодаря ему мамы и папы детей до 14 лет смогут бесплатно пройти дистанционное обучение по различным программам, и по итогу сменить сферу деятельности, найти работу, а также участвовать в разнообразных образовательных мероприятиях.

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Теги:
Образование Работа Трудоустройство
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