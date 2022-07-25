Клиенты ВТБ и Почта Банка направили на восстановление лесов в 1,5 раза больше средств Бизнес

В первом полугодии 2022 года клиенты ВТБ и Почта Банка направили на восстановление лесов в рамках экопроекта "Подари лес другу!" 16,5 млн рублей - в 1,5 раза больше, чем в январе-июне прошлого года. На эти средства лесники и волонтеры высадили 25,6 тысяч деревьев.

Программа "Подари лес другу!" является одной из крупнейших платформ в сфере экологии, которая объединяет неравнодушных людей, готовых принимать активное участие в восстановлении лесов в нашей стране. В ней поучаствовали свыше 1 млн человек, которые за эти годы посадили около 4 млн деревьев на 1000 гектарах в разных регионах страны. Сегодня проект работает в 50 национальных парках России.

"За все время действия проекта "Подари лес другу!" клиенты ВТБ и Почта Банка помогли высадить миллионы деревьев. Ответственный подход к окружающему миру и снижение влияния человека на дикую природу становятся нормой жизни, поэтому проект не только не теряет актуальности, но и развивается в новых направлениях. Так, в нацпарке "Валдайский" уже завершены работы по восстановлению леса. Именно благодаря заинтересованности и неравнодушии людей в нацпарке "Смоленское поозерье" запустился проект по восстановлению популяции зубров, внесенных в "Красную книгу". Сегодня средства на поддержку редких животных, как и на другие наши экологические инициативы, можно в несколько кликов перечислить в ВТБ Онлайн", – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Онлайн-система "Подари лес другу!" позволяет восстанавливать зеленые насаждения в национальных парках России через удаленные каналы:

·на сайтах Почта Банка и ВТБ с помощью интерактивной карты, где можно выбрать участок леса, количество деревьев для посадки и оплатить их покупку безналичным способом;

·в мобильном приложении Почта Банк Онлайн и приложении программы лояльности«Мультибонус» (оплатить саженцы можно со счета карты или накопленными бонусами)

·через банкоматы Почта Банка, выбрав соответствующую территорию;

·оплачивая покупки картой "Зеленый мир".

Все собранные средства направляются на покупку саженцев, посадку и последующий уход за деревьями в течение 5 лет. Если средства для восстановления конкретного участка собраны, деревья высаживаются весной или осенью ежегодно. Этот участок леса можно назвать своим именем или именем друга. Восстановлением нацпарков занимаются лесники и волонтеры, но после оплаты саженцев на электронную почту приходит сертификат с GPS-координатами участка, куда в назначенный день можно приехать, чтобы собственноручно высадить свой лес. Кроме того, клиенты могут навестить "свои" деревья через 10 и даже 50 лет.