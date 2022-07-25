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Общество

Артем Бафанов: Новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде запустят в конце августа

27 июля 2022 18:08  [31] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде запустят в конце августа.  Об этом рассказал директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов в ходе встречи с жителями Ленинского района.

По его словам, с начала ввода новой сети все проездные и пересадочные тарифы будут действовать в том числе и на частных маршрутах. Тестовый режим продлится до конца года, что позволит учесть все пожелания и замечания нижегородцев. Анализ работы новых маршрутов продолжится и в следующем году. Также при необходимости будут вноситься корректировки.

В Ленинском районе в рамках поэтапного внедрения новой маршрутной сети до 2025 года планируется запустить два новых троллейбусных маршрута.

Троллейбусный №18 "Мещерское озеро - ул. Памирская" будет курсировать по улице Космонавта Комарова, а на участке от ул. Мурашкинской до ул. Июльских дней предусмотрено движение на автономном ходу.

Также планируется запустить троллейбусный маршрут №23 "ДК Красная Этна - Проспект Ленина - ДК Красная Этна", который соединит микрорайон "Красная Этна" со станцией метро "Заречная". На этом участке будут работать троллейбусы с увеличенным автономным ходом или электробусы.

Кроме этого, после просьб местных жителей будет продлен маршрут № Т-88 "Поселок Дачный – Микрорайон Кузнечиха-2" для подвоза пассажиров к станции метро "Ленинская".

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, 29 июля в 11:00 в соцсетях новой маршрутной сети пройдет прямой эфир, где Артем Бафанов, ведущий инженер группы развития территорий АО Институт "Стройпроект" Антон Алефиров и генеральный директор ООО "Ситикард" Юрий Рябиков расскажут, какие изменения ждут пассажиров общественного транспорта, и ответят на вопросы зрителей трансляции.

Ранее сообщалось, что более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде, а более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года.

Также ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде. Кроме того, уже работает "горячая линия" по ее работе.

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Теги:
Нижегородская агломерация Общественный транспорт
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