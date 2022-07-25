Около 11 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде 29 июля Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 11 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде 29 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Согласно информации, сегодняшний ливень не является аномальным. Администрация города заранее отправила технику в наиболее уязвимые для подтоплений места.

Как отметил Юрий Шалабаев, ливневая канализация справляется, но коммунальщики готовы к прочистке стоков в случае их засорения.

Напомним, что сильные ливни и грозы сохранятся в Нижнем Новгороде до вечера 29 июля.

Ранее сообщалось, что во время сильного ливня 18 июля в верхней части города выпало 38 мм осадков при средних значениях за месяц - 74 мм, в нижней части города выпало - 27 мм осадков, что составляет почти 35% от месячной нормы (76 мм).