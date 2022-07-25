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Центр художественной гимнастики планируется построить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".
Согласно информации, уже разрабатывается проект центра на базе училища олимпийского резерва в Советском районе. Также ведется поиск инвесторов строительства.
"Процесс не быстрый, но он начат", - отметил Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что новый спорткомплекс "Торпедо" планируется построить на проспекте Гагарина.
Также напомним, что спорткомплекс СДЮШОР ХК "Торпедо" в Автозаводском районе планируется построить к 2025 году.
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