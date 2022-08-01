Дополнительные поезда "Ласточка" из Нижнего Новгорода в Киров могут появиться в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные поезда "Ласточка" из Нижнего Новгорода в Киров могут появиться в 2023 году. Об этом сообщил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский в ходе пресс-конференции 4 августа.

Напомним, что скоростной поезд "Ласточка" сообщением Нижний Новгород-Киров ежедневно курсирует с 1 июля.

Согласно информации, в следующем году на этом маршруте планируется организация зеркального движения: одновременное отправление поездов из Нижнего Новгорода и Кирова.

Также уже в октябре текущего года ГЖД планирует заменить обычную "Ласточку" на премиальную.

Как рассказал Сергей Дорофеевский, 5 августа поезд из Нижнего Новгорода в Киров перевезет 25-тысячного пассажира.

Ранее сообщалось, что ежедневный поезд из Нижнего Новгорода в Казань будет запущен 4 августа. Стоимости билета составляет почти 1 300 рублей.