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Общество

Механизм ротора грильбар закупят для строительства метро в Нижнем Новгороде

05 августа 2022 10:26  [184] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Механизм ротора грильбар закупят для строительства метро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, грильбар - это сложный технический механизм ротора, который будет задействован в работе тоннелепроходческого щита.

Как рассказали в ГУММиД, работы по продлению метро до станции "Сенной" будут вестись без длительных остановок, благодаря своевременной профилактике тоннелепроходческого щита подрядчиком строительства "Моспроект-3".

В настоящий момент проводятся регламентные работы по подготовке щита к работе. Также подрядчик заранее закупил запасные части для оперативного проведения ремонта.

Победителем конкурса стало ООО "Остов", который поставит следующие детали: частотный преобразователь, мембранный и гидравлический насосы, электромотор тросовой лебедки, защитные пластины для ротора, резец ротора, батареи аккумуляторные, каретка крана, грильбар ротора и забурник ротора.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, стоимость деталей составляет 12,6 млн рублей. Также размещены еще две закупки на поставку запчастей. Итоги будут подведены 18 и 19 августа. 

Запчасти были закуплены для поддержания ТПМК в рабочем состоянии во время проходки. Все необходимые детали доступны на территории России, поэтому сроки строительства не изменятся.

Ранее сообщалось, что три проходческих щита может быть задействовано при строительстве метро в Нижнем Новгороде.

Напомним, что проектированием и строительством двух новых станций метро занимается АО "Моспроект-3". Стоимость работ составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км. планируется до конца 2025 года.

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Теги:
Метро Строительство
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