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Культура и отдых

Юрий Шалабаев и Константин Ивлев открыли гастрофестиваль в нижегородском парке "Швейцария"

06 августа 2022 17:02  [129] Культура и отдых
Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и шеф-повар Константин Ивлев открыли гастрофестиваль "Да, шеф!" в парке "Швейцария".

К этому часу фестиваль посетили 30 тысяч нижегородцев и гостей города, сообщил Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.

Мэр пригласил нижегородцев провести выходные на разнообразных локациях фестиваля и сообщил, что сам пришёл с семьей.

"Много интересного: и мастер-классы, и развлекательная программа для детей и взрослых. В общем, всех приглашаю, будет очень интересно!" - обратился в соцсетях к нижегородцам Юрий Шалабаев.

"Да, шеф!" стартовал с костюмированного парада.

Шеф-повар Константин Ивлев отметил особую атмосферу, которую фестивалю дарит Нижний Новгород.

"Мы с большим удовольствием и большим сердцем приезжаем всегда в Нижний Новгород. Нам всё нравится, а особенно люди! Я часто повторяю, что без вас этот праздник был бы невозможен. Вы - наш стимул делать больше и лучше, придумывать новое, удивлять вас", - сказал Константин Ивлев.

Юрий Шалабаев предложил Константину Ивлеву провести "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде в следующем году.

"В прошлом году мы организовывали фестиваль на Нижне-Волжской набережной и даже не предполагали, насколько он понравится нижегородцам. И вот в этом году, в парке "Швейцария", "Да, шеф!" проходит второй раз, и мы видим, что посетителей ещё больше! Думаю, это яркий намёк, что фестиваль нужно проводить в Нижнем в третий раз", - подчеркнул мэр.

Шеф-повар Константин Ивлев поддержал предложение главы города.

Кроме того, сегодня отдыхающих ждут кулинарные баттлы от профессионалов и любителей, мастер-классы от Константина Ивлева, летний кинотеатр и выступление Мити Фомина.

Напомним, гастрономический фестиваль "Да, шеф!" будет проходить в парке «Швейцария» 6 и 7 августа.
Познакомиться с программой можно на странице нижегородского парка "Швейцария": https://vk.com/wall-198182511_6627

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Теги:
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