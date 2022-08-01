Ремонтную кампанию на дорогах Дзержинска планируется завершить в августе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонтную кампанию на дорогах Дзержинска планируется завершить в августе. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Согласно информации, всего в 2022 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и муниципальным программам отремонтируют более 12 км дорог. На эти цели было выделено 277 млн рублей.

Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что ремонт Автозаводского шоссе (4,49 км), Бабинской транспортной развязки (1,35 км) и дороги до поселка Пыра (2,6 км) особенно важно завершить до сентября.

"Эти транспортные узлы имеют большое значение. По ним идет поток автомобилей из поселков, входящих в состав городского округа. К сентябрю трафик увеличится в разы. Необходимо минимизировать неудобства для горожан. Погода сейчас позволяет дорожным службам ускориться без потери качества, поэтому необходимо приложить максимальные усилия, чтобы закончить асфальтировку до конца августа", – сказал Иван Носков.

Работы на Бабинской транспортной развязке уже выполнены на 50%. Здесь, помимо ремонта проезжей части, укреплены обочины, восстановлены тротуары и три остановочных комплекса.

Также завершена укладка асфальта на проезде Ильяшевича (0,41 км), готовится к ремонту улица Гайдара на участке от перекрестка с проспектом Циолковского до перекрестка с улицей Терешковой (0,395 км). Более чем на 80% выполнены работы на улице Чапаева до площади Макарова. Здесь уже уложено 30 тыс. кв. м финишного асфальтового покрытия, установлено 8 остановочных павильонов, заасфальтировано более 2 тыс. кв. м тротуаров и восстановлено 1800 кв. м газона.

Кроме того, за счет городского бюджета отремонтируют улицу Галкина, тротуар по правой стороне бульвара Химиков и дорожное покрытие проезжей части бульвара Правды. Работы начнутся в первой декаде августа.

Напомним, что Нижегородской области дополнительно было выделено более 3,3 млрд рублей на строительство и модернизацию дорог. Эти средства будут направлены на ремонт 165 км автодорог в 2022 году.

Всего же в регионе на ремонт дорог выделено около 11 млрд рублей, которые будут направлены на приведение в нормативное состояние более 700 км автомобильных дорог и более 450 погонных метров мостов.