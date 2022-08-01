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Бизнес

Банк "Открытие" расширил программу финансирования дилерской сети ПАО "КАМАЗ"

09 августа 2022 11:02  [58] Бизнес

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") расширил партнёрскую программу с ПАО "КАМАЗ". В рамках продукта "Финансирование склада" срок кредитования дилерской сети увеличен вдвое – с 12 до 24 месяцев.  Всего с начала сотрудничества в мае 2019 года были профинансированы поставки более 14,4 тысяч единиц техники на общую сумму более 68 млрд рублей.

Разработанная банком программа подразумевает кредитование текущих потребностей дилеров для формирования склада с отсрочкой платежа и под залог приобретаемой автотехники. По условиям программы для дилерских центров ПАО "КАМАЗ" предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга – в конце срока.  Срок финансирования - до 6-ти месяцев, лимит устанавливается на основе потребностей конкретного дилера, в зависимости от плана продаж и финансового состояния. Также возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования.

"Для "Открытие Авто" главным приоритетом в корпоративном направлении является обслуживание предприятий из автомобильной сферы. Специально разработанные продукты, учитывающие актуальные потребности и финансовые показатели компаний этого сегмента, призваны максимально эффективно решать поставленные перед бизнесом задачи. В этой логике мы продолжаем создавать индивидуальные продуктовые решения и для нашего стратегического партнера ПАО "КАМАЗ", – отметила Анна Гордеева, директор департамента корпоративного бизнеса "Открытие Авто".

"Понимание банком нюансов отраслевой специфики позволяет, несомненно, достичь максимальной синергии от сотрудничества. Программа "Финансирование склада" помогает дилерам группы снизить долговую нагрузку на бизнес при формировании складов под залог техники. При этом к залогу предъявляются минимальные требования, решения о предоставлении кредита принимаются оперативно, а временные лимиты увеличены, что более чем актуально в текущих условиях", – добавил Андрей Максимов, заместитель генерального директора – финансовый директор ПАО "КАМАЗ".

ПАО "КАМАЗ"– крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации, производитель грузовых автомобилей, пассажирской техники и электротранспорта. Входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей и находится на 16-м месте по объёмам производства тяжёлых грузовиков полной массой более 16 тонн.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

 

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Теги:
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